حبس موجه قتل زوجته فى سوهاج: «ضربها ببلطة»

أمرت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الثلاثاء، بحبس موجه تعليمي، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل زوجته بسلاح أبيض بسبب خلافات أسرية.

التفاصيل

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مأمور قسم أول سوهاج يفيد بوقوع مشاجرة بين زوج وزوجته بدائرة القسم تعدى كل طرف فيهما على الآخر، ما نتج عنه وفاة الزوجة وإصابة الزوج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث قسم أول سوهاج، بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة قسم أول سوهاج.

وتبين أنها بين كل من طرف أول «زينب. ص»، 58 سنة، مدرسة، مصابة بجرح قطعي نافذ بالرقبة من الناحيه اليمني، وتم نقلها لمستشفي سوهاج الجامعي وتوفيت أثناء إجراء الإسعافات اللازمة.

وبين طرف ثان زوجها «صبحي. ر»، 67 سنة، موجه بالمعاش مصابًا بجرح قطعي بكف اليد اليسري، وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبسؤال ابنتهما «نور الهدى. ص»، 29 سنة، حاصلة علي ليسانس، أكدت حدوث مشادة كلامية بين والديها تطورت لمشاجرة أثناء وجودهما بسطح منزلهما، حيث قامت الزوجة بضرب زوجها ببلطة كانت موجودة بأعلي السطح محدثة إصابته فقام باستخلاصها من يدها، والتعدي عليها محدثاً إصابتها التي أودت بحياتها، بسبب خلافات زوجية.

تحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.