الثلاثاء 02 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

«أمها ربطتها».. مصرع طفلة فى منزلها بسوهاج

مصرع طفلة
مصرع طفلة
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استقبل مستشفى البلينا المركزي بسوهاج، طفلة تبلغ من العمر 12 سنة، جثة هامدة، وتبين وجود سحجات بالمعصم، وذلك على إثر قيام والدتها بربطها بالمنزل؛ لمنع خروجها حال قيامها بممارسة مهنتها في بيع الحصير.

التفاصيل

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بوفاة طفلة عقب قيام والدتها بربطها بالحبال داخل المنزل؛ لمنعها من الخروج إلى الشارع.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بوصول الطفلة «نهلة. ر»، 12 سنة، تلميذة، وتقيم بدائرة مركز البلينا إلى المستشفي المركزي «جثة هامدة»، وتبين وجود سحجات بالمعصم.

وتوصلت التحريات إلى اعتياد والدة الطفلة «حنان. ش»، 40 سنة، ربة منزل، بربطها بالمنزل لمنع خروجها حال قيامها بممارسة مهنتها في بيع الحصير، وبمواجهة والدتها أقرت بقيامها بربط ابنتها؛ لمنعها من الخروج، وعند عودتها فوجئت بوفاتها.

وأيد ذلك خال المتوفاة «علي.ش.ا.خ»، 18 سنة، سائق توك توك، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

طفلة مستشفى البلينا المركزي جثة هامدة المعصم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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