رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى شهر أغسطس 2022 شركة بتروتريد

يتساءل العديد من المواطنين داخل محافظات الجمهورية عن رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر أغسطس ٢٠٢٢، بالتزامن مع فتح باب تسجيل الاستهلاك الشهري للمواطنين اعتباراً من مطلع الشهر الجاري وحتى يوم الأربعاء الموافق 20 أغسطس الجاري.

وللتسهيل على عملائها، أتاحت شركة بتروتريد، إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، تطبيقًا يتيح للمواطنين تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بواسطة كاميرا الهاتف المحمول؛ تسهيلًا على المواطنين، والذي يقوم بقراءة العدادات ونقل القراءة مباشرة لقاعدة بيانات العملاء ومعرفة قيمة الفاتورة.

يأتي ذلك في إطار تطبيق استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، في تعميم "التحول الرقمي" في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أتاحت شركة بتروتريد 14 طريقة لمستهلكى الغاز للإبلاغ عن القراءات ودفع فواتير الاستهلاك إلكترونيًا لمواكبة التوسع غير المسبوق الذى يشهده المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى.

وطالبت الشركة عملائها، بضرورة سداد الفواتير أولاً بأول؛ لمنع تراكم الفواتير وتجنبًا لدفع الغرامات، الأمر الذي قد يؤدي لمضاعفة قيمة الفاتورة الشهر المقبل.

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر أغسطس ٢٠٢٢

الدخول على موقع تسجيل قراءات بتروتريد عبر الرابط التالي (من هنا). الضغط على تسجيل قراءة الغاز. اختيار المحافظة والمنطقة التابع لها. أدخل البيانات المطلوبة وهي رقم الشقة والعمارة والرقم الفرعي والقطاع المكتوب في إيصال غاز سابق. اكتب الأرقام الموجودة في الصندوق الأسود. الضغط على تسجيل القراءة. يرجى الانتظار حتى تظهر رسالة تم تسجيل قراءتك بنجاح.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الغاز عن طريق اتباع الخطوات التالية

الدخول على موقع بتروتريد على الرابط التالي (من هنا). تسجيل رقم المشترك من اليسار لليمين. الضغط على أيقونة (اعرض). الإطلاع على الاستهلاك الشهري لفاتورة الغاز المنزلي.

طرق سداد فاتورة الغاز المنزلى لشهر أغسطس 2022

ويمكن سداد فاتورة غاز مصر للعداد المنزلي من خلال تطبيقات الدفع الإلكتروني والتي تتمثل في "فوري، أو بي، أو أمان، أو خدماتي، أو ضامن، أو ممكن، أو مصاري، أو بي إم والت، أو فون كاش"، ثم اختيار خدمة سداد فاتورة الغاز ودفعها وتسديدها إلكترونياً بمنتهى السهولة.