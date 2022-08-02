الثلاثاء 02 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

منوعات

رابط الدستور للحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوى 2022

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
ads

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي، حيث يمكن التسجيل عبر موقع الدستور للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022، فور اعتمادها رسميًا وبخطوات بسيطة على الموقع تكتمل عملية التسجيل ويقوم موقع الدستور بإرسال النتيجة على البريد الإلكتروني للطالب أو رقم تليفونه.

 

رابط الدستور للحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022

  1. الدخول على موقع الدستور المخصص للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 (https://natega.dostor.org/).
  2. كتابة الاسم رباعي كاملا.
  3. كتابة رقم الجلوس.
  4. إدخال البريد الإلكتروني الخاص بك.
  5. رقم التليفون الخاص بك.

وزير التعليم: «نتيجة الثانوية العامة 2022 مش الأسبوع الجارى»

الموقع الرسمي للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 - 1443 مصر

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة ورابط الحصول عليها، وذلك خلال مداخلة هاتفية فى أحدي البرامج التليفزيونية، حيث أكد أن نتيجة الصف الثالث الثانوي لن تظهر فى هذا الأسبوع.

توزيع درجات الصف الثالث الثانوي 2022

- يبلغ مجموع الدرجات الكلي للطلاب والطالبات 410 درجة.

- الدرجة النهائية لمادة اللغة العربية 80 درجة.

- الدرجة النهائية لمادة اللغة الأجنبية الثانية 80 درجة.

- الدرجة النهائية لمادة الكيمياء للشعبة العلمية (علوم/ رياضيات) 60 درجة.

- الدرجة النهائية لمادة الجغرافيا للشعبة الأدبية 60 درجة.

- الدرجة النهائية لمادة الديناميكا للشعبة العلمية رياضيات 30 درجة.

- الدرجة النهائية لمادة اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة.

- الدرجة النهائية لمادة الفيزياء للشعبة العلمية (علوم/ رياضيات) 60 درجة.

- الدرجة النهائية لمادة التاريخ للشعبة الأدبية 60 درجة.

- الدرجة النهائية لمادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية (علوم) 60 درجة.

- الدرجة النهائية لمادة التفاضل والتكامل للشعبة العلمية (رياضيات) 30 درجة.

- الدرجة النهائية لمادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية 60 درجة.

- الدرجة النهائية لمادة الجبر والهندسة الفراغية للشعبة العلمية رياضيات 30 درجة.

- الدرجة النهائية لمادة الأحياء لطلاب الشعبة العلمية (علوم) 60 درجة.

- الدرجة النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" للشعبة العلمية (رياضيات) 30 درجة.

- الدرجة النهائية لمادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية 60 درجة.

نتيجة الصف الثالث الثانوي نتيجة الثانوية العامة 2022 الصف الثالث الثانوي الثانوية العامة توزيع درجات الصف الثالث الثانوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

أهمية أن نتفق على «سكة السلامة»

الأكثر قراءة

تأجيل قرار رفع أسعار تذاكر المترو والسكة الحديد

نتيجة مسابقة وزارة الأوقاف للعمال 2022 

سيدة وزوجها يقتلان ابنتهما ببولاق الدكرور.. والسبب مفاجأة

مسئول أمريكى: عملية رصد أيمن الظواهرى بدأت فى أبريل الماضى

ارتفاع مصابى حادث «الإسكندرية- مطروح» لـ44 ووفاة السائق

نيجيريا تستعد لإطلاق خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

التغيير السياسي داخل 10 كم².. الشعب وسط بغداد

ماجد حبته

هل تزور بيلوسى تايوان؟!

منى رجب

تأملات فى يوم الصداقة العالمى

محمود خليل

«العثمانية» فى «خربتا»

محمد رفعت

مرشدون وقتلة.. مرشد الطظ "7"

جمال رشدي

الاستثمار فى الرمال السوداء

محمد العسيري

حق الشعب ولغز «المطور الزراعى»

ماجد حبته

خمسة منتديات مناخية

صور

مباراة حسم الزمالك قمة بيراميدز بثلاثية نظيفة

المؤتمر الصحفى للإعلان عن إطلاق مهرجان القاهرة الدراما الدورة الأولى

الجماهير تساند النادى الأهلى أمام المقاولون العرب بالدورى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تندد بقرار إسرائيل الاقتطاع من أموال الضرائب بدعوى دعم الإرهاب

تعاون مفاجئ: سفن أوروبية تشترك فى الدفاع عن حقل «كاريش» الإسرائيلى

رويترز تكشف ملامح اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل