رابط الدستور للحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوى 2022

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي، حيث يمكن التسجيل عبر موقع الدستور للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022، فور اعتمادها رسميًا وبخطوات بسيطة على الموقع تكتمل عملية التسجيل ويقوم موقع الدستور بإرسال النتيجة على البريد الإلكتروني للطالب أو رقم تليفونه.

رابط الدستور للحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022

الدخول على موقع الدستور المخصص للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 (https://natega.dostor.org/). كتابة الاسم رباعي كاملا. كتابة رقم الجلوس. إدخال البريد الإلكتروني الخاص بك. رقم التليفون الخاص بك.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة ورابط الحصول عليها، وذلك خلال مداخلة هاتفية فى أحدي البرامج التليفزيونية، حيث أكد أن نتيجة الصف الثالث الثانوي لن تظهر فى هذا الأسبوع.

توزيع درجات الصف الثالث الثانوي 2022

- يبلغ مجموع الدرجات الكلي للطلاب والطالبات 410 درجة.

- الدرجة النهائية لمادة اللغة العربية 80 درجة.

- الدرجة النهائية لمادة اللغة الأجنبية الثانية 80 درجة.

- الدرجة النهائية لمادة الكيمياء للشعبة العلمية (علوم/ رياضيات) 60 درجة.

- الدرجة النهائية لمادة الجغرافيا للشعبة الأدبية 60 درجة.

- الدرجة النهائية لمادة الديناميكا للشعبة العلمية رياضيات 30 درجة.

- الدرجة النهائية لمادة اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة.

- الدرجة النهائية لمادة الفيزياء للشعبة العلمية (علوم/ رياضيات) 60 درجة.

- الدرجة النهائية لمادة التاريخ للشعبة الأدبية 60 درجة.

- الدرجة النهائية لمادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية (علوم) 60 درجة.

- الدرجة النهائية لمادة التفاضل والتكامل للشعبة العلمية (رياضيات) 30 درجة.

- الدرجة النهائية لمادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية 60 درجة.

- الدرجة النهائية لمادة الجبر والهندسة الفراغية للشعبة العلمية رياضيات 30 درجة.

- الدرجة النهائية لمادة الأحياء لطلاب الشعبة العلمية (علوم) 60 درجة.

- الدرجة النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" للشعبة العلمية (رياضيات) 30 درجة.

- الدرجة النهائية لمادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية 60 درجة.