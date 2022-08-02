الصور الأولى لمنزل الظواهرى فى كابل بعد استهدافه

كشفت قناة “العربية/الحدث” عن صور خاصة لها من المنطقة التي شهدت الغارة الأمريكية التي قتلت زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.

كانت قد أكدت حركة طالبان أن الغارة وقعت في منطقة "شيربور" بالعاصمة كابل بعد السادسة صباحاً من يوم الأحد.

فيما أفادت وسائل إعلام أميركية عن مقتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة أمريكية في أفغانستان، في ما وصفه البيت الابيض الاثنين بأنه عملية "ناجحة" ضد "هدف هام" في أفغانستان.

ومن المقرر أن يتحدث الرئيس جو بايدن عن العملية في كلمة تلفزيونية في وقت لاحق.