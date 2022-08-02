الثلاثاء 02 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

عالم

الصور الأولى لمنزل الظواهرى فى كابل بعد استهدافه

أيمن الظواهرى
أيمن الظواهرى
ads

كشفت قناة “العربية/الحدث” عن صور خاصة لها من المنطقة التي شهدت الغارة الأمريكية التي قتلت زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.

 

كانت قد أكدت حركة طالبان أن الغارة وقعت في منطقة "شيربور" بالعاصمة كابل بعد السادسة صباحاً من يوم الأحد.

فيما أفادت وسائل إعلام أميركية عن مقتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة أمريكية في أفغانستان، في ما وصفه البيت الابيض الاثنين بأنه عملية "ناجحة" ضد "هدف هام" في أفغانستان.

 

ومن المقرر أن يتحدث الرئيس جو بايدن عن العملية في كلمة تلفزيونية في وقت لاحق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

أهمية أن نتفق على «سكة السلامة»

الأكثر قراءة

تأجيل قرار رفع أسعار تذاكر المترو والسكة الحديد

نتيجة مسابقة وزارة الأوقاف للعمال 2022 

هدى الملاح تكشف لـ«الدستور» أسباب الارتفاع المفاجئ فى سعر الذهب اليوم

سيدة وزوجها يقتلان ابنتهما ببولاق الدكرور.. والسبب مفاجأة

جده شيخ الأزهر الأسبق.. رحلة أيمن الظواهرى الهارب من مصر ليصبح زعيم تنظيم القاعدة

نصائح هامة لزراعة محصول الفراولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

التغيير السياسي داخل 10 كم².. الشعب وسط بغداد

ماجد حبته

هل تزور بيلوسى تايوان؟!

منى رجب

تأملات فى يوم الصداقة العالمى

محمود خليل

«العثمانية» فى «خربتا»

محمد رفعت

مرشدون وقتلة.. مرشد الطظ "7"

جمال رشدي

الاستثمار فى الرمال السوداء

محمد العسيري

حق الشعب ولغز «المطور الزراعى»

ماجد حبته

خمسة منتديات مناخية

صور

مباراة حسم الزمالك قمة بيراميدز بثلاثية نظيفة

المؤتمر الصحفى للإعلان عن إطلاق مهرجان القاهرة الدراما الدورة الأولى

الجماهير تساند النادى الأهلى أمام المقاولون العرب بالدورى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تندد بقرار إسرائيل الاقتطاع من أموال الضرائب بدعوى دعم الإرهاب

تعاون مفاجئ: سفن أوروبية تشترك فى الدفاع عن حقل «كاريش» الإسرائيلى

رويترز تكشف ملامح اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل