مقتل زعيم تنظيم القاعدة فى أفغانستان أيمن الظواهرى إثر غارة أمريكية

أعلن مسؤول أميركي رفيع، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة نفذت عملية "ناجحة" ضد "هدف هام لتنظيم القاعدة" في أفغانستان.

وقال المسؤول إنه "خلال نهاية الأسبوع، نفذت الولايات المتحدة وفي إطار مكافحة الإرهاب عملية ضد هدف هام لتنظيم القاعدة في أفغانستان. العملية كانت ناجحة ولم يسجل وقوع إصابات بين المدنيين".

هذا، ويعتقد أن العملية نفذت ضد زعيم تنظيم القاعدة في أفغانستان أيمن الظواهري.

وفي وقت سابق، وصلت قوات من مشاة البحرية الأمريكية "المارينز"، السبت، إلى ولاية هلمند جنوبي أفغانستان، التي تسيطر عليها حركة طالبان، للمرة الأولى منذ انسحاب القوات الأميركية منها عام 2014.

ووصل عناصر "المارينز"، خلال الأيام الماضية، بحسب ما أفاد بعضهم لوكالة "فرانس برس"، وسيواصلون الانتشار في وقت باشرت حركة طالبان "هجومها الربيعي" السنوي، متوعدة باستهداف القوات الأجنبية.

وتم إرسال طلائع "المارينز"، في سياق التبديل الاعتيادي للقوات الأميركية التي تنشر 8400 عنصر في أفغانستان، في إطار قوات الحلف الأطلسي، بهدف دعم القوات الأفغانية في تصديها لمقاتلين متشددين، غير أن 2150 منهم يقومون بعمليات خاصة ضد المجموعات المتهمة بالإرهاب.

سيكون هناك مهام إضافية لـ"لمارينز"، لن يقوموا مبدئيًا بدور مباشر في المعارك ضد المتمردين، بل ستقتصر مهمتهم على تقديم التدريب والنصح إلى قوات الجيش والشرطة الأفغانية.

كما سيتولون تدريب الفرقة 215 في الجيش والفرقة 505 في الشرطة الوطنية، التي ستكون في الخطوط الأمامية من المعارك.