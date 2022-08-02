الجيش الباكستانى: اختفاء طائرة هليكوبتر عسكرية تقل جنرالا وخمسة آخرين

قال الجيش الباكستاني إن طائرة هليكوبتر عسكرية كانت تقل جنرالا وخمسة آخرين اختفت، الإثنين، خلال عملية إغاثة من الفيضانات في جنوب باكستان.

وأوضح الجيش في بيان أن الطائرة التي كانت تساعد في عمليات الإغاثة من الفيضانات في منطقة لاسبيلا في إقليم بلوخستان الجنوبي فقدت الاتصال بمراقبة الحركة الجوية.

وأضاف أن ستة أشخاص بينهم الجنرال الذي يقود الفرقة 12 الجنوبية كانوا على متن الطائرة. ولم يوضح الجيش منذ متى اختفت الطائرة.

وقالت الشرطة المحلية إنها مفقودة منذ أكثر من ست ساعات.

وذكر المسؤول بالشرطة برويز عمراني أنه لم يتم العثور على أي أثر للهليكوبتر منذ بدء عملية الإنقاذ.

وقال إن البحث توقف بسبب سوء الأحوال الجوية وسيُستأنف صباح الثلاثاء.

وأشار مسؤول في المخابرات إلى أن المدير العام لقوات خفر السواحل الباكستانية البريجادير أمجد حنيف ساتي كان على متن الطائرة إلى جانب الجنرال سرفراز علي.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس وحدة الإصلاحات الاستراتيجية التابعة لرئاسة الوزراء الباكستانية، سلمان صوفي، عن أنه قد يُسمح لباكستان قريبًا بتشغيل رحلات جوية مباشرة إلى الولايات المتحدة، بعد الترقية المتوقعة إلى تصنيف الفئة (1) من قبل إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية.

وكتب صوفي - في تغريدة على موقع "تويتر" للتدوينات القصيرة - أن الولايات المتحدة أعربت عن استعدادها لاستئناف العملية للسماح بوصول طيران مباشر لباكستان، وفقًا لما ذكرته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية اليوم الأحد، على موقعها الإلكتروني.

ومن المتوقع أن يستضيف قطاع الطيران الباكستاني قريبًا مفتشي إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية لتقييم ما إذا كانت المطارات والطائرات في البلاد تجتاز المتطلبات للترقية إلى تصنيف الفئة (1).

ويأتي ذلك بعد أن التقى صوفي بمسئولين أمريكيين من بينهم نائبة مساعد وزير الخارجية لمكتب جنوب ووسط آسيا إليزابيث هورست في واشنطن الأسبوع الماضي.

ويشير الموقع الرسمي لإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إلى أن تصنيف الفئة (1) يعني أن سلطة الطيران المدني في البلاد تتوافق مع معايير منظمة الطيران المدني الدولي، ويسمح هذا التصنيف لشركات النقل الجوي من ذلك البلد بتشغيل رحلات جوية إلى الولايات المتحدة وحمل رمز شركات النقل الأمريكية.