زيزو يحرز الهدف الأول للزمالك أمام بيراميدز

تقدم فريق الزمالك على نظيره بيراميدز بهدف دون مقابل، في المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.

هدف الزمالك جاء في الدقيقة الثانية من ركلة جزاء سجلها أحمد سيد زيزو على يسار أحمد الشناوي.

وأعلن حكم المباراة احتساب ركلة جزاء للزمالك بعد عركلة علي جبر مدافع بيراميدز لـ إمام عاشور.

ويضم تشكيل الزمالك كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي " الونش" – حسام عبدالمجيد – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: محمد عبدالغني – إمام عاشور – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو" – سيد عبدالله "نيمار".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

