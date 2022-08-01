موعد المقابلات للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة 2021

أعلنت هيئة النيابة الإدارية، اليوم الإثنين، عن مواعيد مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2021 من كليات حقوق جامعات سوهاج وجنوب الوادي وأسوان وأزهر القاهرة وأزهر طنطا وأزهر تفهنا، يوم الاثنين 8 أغسطس 2022، في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وذلك بمقر النيابة الإدارية بميدان النجدة بمدينة السادس من أكتوبر، والاستعلام عن مواعيد المقابلة لكل متقدم عليه إدخال الرقم القومي الخاص به.



وعن تعليمات حضور المقابلة الشخصية للنيابة الإدارية حددت التالي:



- التأكيد علي الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم.

- ضرورة احضار أصل بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

- التأكيد على حضور الاختبار بدون التليفون المحمول.

- التأكيد على ضرورة، اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وارتداء الكمامة والفيس شيلد.