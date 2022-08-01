الإثنين 01 أغسطس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

الرئيس السيسى يوجه بعلاج مواطن يحتاج إلى عملية قلب مفتوح

جريدة الدستور
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أعلنت الإعلامية عزة مصطفى، عن استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج حالة فايز حلمي الذي يحتاج لعملية قلب مفتوح.
ورصدت عزة مصطفى، في برنامجها صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم، تقريرا مصورا عن حالة فايز حلمي، الذي يعاني من مشاكل في القلب، ويحتاج عملية قلب مفتوح.

وخلال الفقرة قال فايز حلمي، إنه منذ ما يقرب من 30 عاما اكتشفت إن عندي حمى روماتيزمية ولان سني كبير لم آخذ أي علاج، مضيفا أنه مؤخرا اكتشف أنه بحاجة لعملية قلب مفتوح. 


وتابع أنه عايش بأدوية وعلاج السيولة وكل الأطباء يطالبون بالتعجيل بعمل العملية لأن عضلة القلب كل يوم تضعف، وبقاله خمس سنوات يعاني معاناة كبيرة ولا يستطيع المشي خطوتين.

وعلق على الاستجابة من السيسي، قائلا :"ده المتوقع من الرئيس السيسى وربنا يخليه لمصر وتحيا مصر، وبطلب من السيسي يكلفني بعمل تطوعي للبلد السنة اللي جاية، وده أقل واجب أعمله، وأكون خدام لمصر".  

رئيس التحرير

وائل لطفي

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