يوسف إدريس يكتب: محاورات مع المرأة المصرية

حلت أمس الذكرى الـ٣١ لرحيل الكاتب يوسف إدريس «تشيكوف العرب»، وأحد رموز الفن القصصى على مستوى العالم.. كان يوسف إدريس صاحب موهبة هادرة مثل شلالات النيل، وواسعة مثل شواطئ المتوسط، ومشتعلة مثل شمس أغسطس.. بدأ حياته طالبًا منغمسًا فى السياسة ومقاومة الاحتلال والأحزاب القديمة، وسرعان ما اقتنع أن البقاء للكتابة.. عمل طبيبًا فى قصر العينى منذ ١٩٥١ حتى ١٩٦٠.. ثم عمل صحفيًا فى الجمهورية حتى ١٩٧٣.. ثم انتقل للأهرام ككاتب مقال منذ ١٩٧٣ حتى رحيله فى ١٩٩١.. كان ذا عقل ناقد لكنه ملتزم بقضايا الوطن وهمومه.. وكانت حربه الرئيسية مع الأفكار التى تعوق التقدم.. سألته ذات مرة عما إذا كانت المقالات الصحفية تشغله عن الإبداع القصصى فقال «لا أستطيع أن أجلس فى الصالون بينما النار تشتعل فى بقية المنزل»!! وكان يعنى أنه لا بد أن يواجه بالمقال الصحفى ويخوض معارك الواقع ضد ثقافة التخلف.. فى السطور المقبلة نعيد نشر مقاله عن المرأة المصرية من كتابه «فقر الفكر وفكر الفقر» الذى صدرت طبعته الأولى عام ١٩٨٦ عن دار المستقبل العربى.. تحية لروحه وإفادة القارئ بهذا المستوى الرفيع من الكتابة التى تبقى رغم كل شىء.

المرأة المشكلة

جرت العادة أن يُدلِّل الكُتَّاب المرأة- إلّا طالب الاستشهاد منهم ذلك الذى يُعاديها- ويُدلِّلونها نفس التدليل الفاسد الذى ندلل به أطفالنا، فالحق معها سواء كانت محقَّة أو محقوقة. وأنا مع تدليل المرأة، حتى ذلك النوع من التدليل، لأنها فى رأيى زهرة، زهرة الحياة بكل بهيجِ ألوانِها، والزهرة تُدللها الطبيعة بنَدى الصباح، بالفراشات الِملاح تنقل رسائل الغرام بينها، بالإنسان حين يَصنع منها باقة ويُعامِلها بأرقِّ الرقة، أنا مع تدليل المرأة، ولكنى أيضًا مع شىء آخر، هو ألا تُدلَّل فقط، ولكن أن تفعل مثلما تفعل الأم قوية الطبيعة أو الأم الإنسانة فى بلاد أخرى كثيرة، وتُكسِبها بجوار الدلال «شخصية» تستطيع أن تصمد بها فى الحياة. إنَّ المرأة عندنا لا تبدأ تُدرِك أنَّ الحياة وَعِرة ومُخيفة إلا فى السن الثلاثين أو الأربعين- وهذه سن متأخِّرة جِدًا- والإنسان حين يَصطدِم بالحياة يلجأ فى حلِّ هذا الصدام أو النجاة منه إلى ثقافته المكتسَبة، وحين تدرك المرأة عندنا الورطة التى وجدت نفسها فيها تهرع إلى ثقافتها المكتسبة، فلا تجد عندها شيئًا يَكاد يُذكَر، وحينذاك تهرع إلى ثقافتها المختزنة أو تَجرى مباشرةً إلى أمها التى لا تملك هى الأخرى إلا معارف الجدة والجيران والتقاليد.

وفى الأرياف ينجح هذا الأسلوب، لأن المشاكل هناك أبسط، والرجل هو الآخر غير متفوِّق كثيرًا على المرأة فى درايته بالحياة، بل ربما العكس هو الصحيح.

وفى الطبقات الغنية جِدَّا لا توجد مشكلة، لأنَّ حل المشكلة: خلاص... «نسيب بعض» و«يسيبوا» بعض فعلًا، وانتهينا، فالوضع المادى المرتفع يُتيح لأىًّ من الأبوين أن يَحتضن والأولاد وينفق عليهم.

المشكلة هى فى الطبقات المتوسِّطة، العاملات فى المصانع، المدرِّسات، الطبيبات، الحكيمات، النساء اللاتى لا يعملْن ومن يُسمُّونهن ربات البيوت، هؤلاء غير القادرات على الانفصال وغير القادرات على البقاء، وغير القادرات على المُضىَّ فى الشوط إلى نهايته. حينذاك ترضخ المرأة، وتَنكسِر إرادتها، ومعنى انكسار إرادتها أنها تحوَّلت إلى إنسان، مربوط الجناح «يؤدى» ما عليه أداء الواجب، وتَكتسِب المرأة هذه النظرة الشجية الحزينة الغريبة التى أسميها «طابع نظرة المرأة فى شرقنا الحزين».

وأنا أقول.. إذا كان الرجل يعانى من الظلم فى مجتمعنا.

فالمرأة تعانى من ظلمَين فى وقت واحد، الظلم الذى يعانى منه الرجل ثُمَّ الظلم الذى ينالها من الرجل المظلوم.

فلماذا تستكين المرأة المصرية لهذَين الظلمَين؟

ذلك هو السؤال الذى يؤرِّق بالى.

لماذا لا تُحقِّق إرادتها وليَكُن ما يكون؟

أهناك شىء يَبقى بعد انتزاع حرية الإنسان فى اتخاذ قرار، وتحقيق ذاته؟

أم إن الخوف الذى قد تُعانى منه بعضهنَّ من الدنيا فى خارج عالَمها أكثر تأثيرًا فى نفسها من المذلَّة التى تُعانيها كل يوم؟

حبَّذا لو جاءتنى بعض الردود المدروسة لنَستطيع أن نُناقش هذه الفكرة التى تُشكِّل عقدة العقد بالنسبة للمرأة.

كنت أقطن ذات مرة- وأنا طالب فى ثانوى- فى منزل قريب من المدرسة، وكان يتكوَّن من الزوج والزوجة والحماة (أم الزوج) وكانت- والحقُّ يُقال- حماة قاسية غاية ما تكون القسوة، وكان يبدو أن أهل الزوجة بعيدون أو لم يَعُد لها أقرباء أحياء، فكانت تتحمَّل هذه القسوة بتقبُّلٍ ذليل، قد تَطفح لها ذات يوم دمعة، ولكنها تحتمل والسلام.

وذات يوم عُدت من المدرسة فوجدت المنزل مقلوبًا رأسًا على عقب، ذلك أن «زينب» وكان هذا هو اسم الزوجة، قد رحلت.. إلى أين؟ لا أحد يدرى.

وانتشر أقرباء الزوج والحماة فى كل شارع واتجاه يبحثون عن زينب.

وأخيرًا وجدوا زينب فى قرية فى مُنتصَف الطريق إلى طنطا.

وكانت عودة ولا عودة نابليون إلى عرشه.

ومن يومها عرَفَ كلٌّ حدوده.

ولم تُصبح زينب أبدًا بعد هذا ذلك الكمَّ المهمل.

فلماذا تستكين بعضُ النساء للظلم سواء الواقع عليهنَّ من رجالهن أو من المجتمع؟ لماذا؟

ناقصات العقل والدين!

أحقٍّا كان هذا قصد الرسول الكريم حين قال: «النساء ناقصات عقل ودين»؟

أبدًا لا أعتقد أن مُحَمَّدًا العظيم، صلى الله عليه وسلم، كان يقصد المعنى الذى استُغلَّ به هذا الحديث أبشع استغلال.

أقول هذا وعندى من الأحاديث الشريفة ما يُثبت أن الرسول، صلوات الله عليه وسلامه، كان يُكنُّ للمرأة احترامًا لا يقلُّ أبدًا عن احترامه للرجل. أليس هو القائل عن عائشة، رضى الله عنها هذا الحديث: «خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء».

والسيدة عائشة امرأة بالطبع، فإذا كان النبى الكريم نفسه يقول خذوا نصف دينكم عن عائشة، أليس فى هذا إعلان واضح لا لبس فيه عن أعظم تقدير ممكن أن يكون لكائن بشرى؟ ألا يكفى هذا دليلًا على أن الإسلام كعقيدةٍ يَعترف للمرأة بحقها فى الوجود وبحقِّها فى المساواة التامة بالرجل، بحقها فى أن تعمل، وتتعلم، وتعلم؟!

إذن فأولئك الذين يزايدون باسم الإسلام ويحكمون على المرأة بما صوَّرت لهم عقولهم الغبية الضيقة الأفق فى الخرافات، لا يتحدثون باسم الإسلام أبدًا، إنما هم يتحدثون عن رأيهم هم فى قضية المرأة، إذ إن الإسلام كدين برىء تمامًا من أيَّة إساءة أو نَيل من شأن المرأة، وإذا كان التشريع الإسلامى قد جعل للمرأة نصفَ ما يَرِثه الرجل، فهذا لحكمة اقتصادية يعرفها الجميع، وإذا كانوا فى إنجلترا لا يُفرِّقون بين البنات والأولاد فقط فى الميراث، بل التشريع البريطانى يجعل الطفل الأول هو الذى يرث ثروة والده ولقبه ويُحرَّم على بقية إخوته وأخواته الميراث تمامًا، ألا يُعتبر التشريع القرآنى أكثر عدالةً بكثيرٍ من التشريع الوضعى البريطانى الذى يُعتبَر أكثر التشريعات الغربية تقدُّمًا وتطوُّرًا.

إذن الحكم على المرأة كجنس بهذه التفسيرات الخاطئة، واستعمال كلمة أو حديث شريف استعمالًا لم يأخذ فى اعتباره الظروف التى قيل فيها والأسباب التى أدَّت لهذا القول، كل هذا الأشياء للأسف ما كانت لتَحدُث لولا أننا مجتمع شرقى رجالى محْض، لا تلعب المرأة فيه أى دور، أو يعهد إليها أحيانًا ببعض الأدوار الثانوية لتُصبح جزءًا من الديكور العام الخادع لمجتمع يريد أن يثبت للعالم أنه متحضِّر ومتقدِّم.

ولنقرأ معًا هذه الفقرة من الخطاب الهام الذى وصلنى ضمن بريد هذا الأسبوع:

اعتبرنى من «الأغلبية الصامتة» التى تحدَّثتَ عنها فى أحد أبوابك، ويُهمنى أن أوُضِّح لسيادتك أن صمت المرأة فى مجتمعنا يكون غالبًا عن يأس، يأس من قُدرتها على تغيير وضعها وواقعها، ولذلك فالمرأة غالبًا ما تقف فى الظلِّ، فى جانب الأغلبية الصامتة اليائسة من التغيير، التغيير الذى أَعنيه هو تغيير فكر الرجل فى مجتمعها، فبالرغم من النمو الحضارى الهائل الذى يَشهده عالمنا، والذى يؤثِّر فى مجتمعنا بصورة عميقة ومباشرة، هذا التغيير الذى يستتبع بالضرورة تطوُّرًا فى الأنماط الفكرية السائدة كى يَجعلَها مَرِنةً ومُتجاوِبة مع روح العصر.

هذا التطور يُعطى للمرأة مكانتها التى هى جديرة بها، فالمرأة اليوم، وفى مجتمعنا المصرى بالذات، تكافح كفاحًا عظيمًا، لا أبالغ إن قلت إنه حتى المرأة الأوروبية التى سبقتنا لا تقوم بمثل ما تقوم به المرأة العاملة عندنا، فهى تعمل وفى نفس الوقت تحمل فوق كتفيها مسئولية أسرة كاملة، بينما الزوج يحتفظ لنفسه بحق السيادة وليس عليه إلا أن يدرَّ دخلًا للأسرة ليجلس بعد هذا مُستريح الضمير، بينما زوجته عائدة من عملها فى خارج المنزل لتُقابل لدى عودتها عملًا إضافيًا لا يقلُّ خطورةً وأهميةً عن عملها بالخارج.

هذا جزء يسير من خطاب الآنسة «هالة توكل» والذى كنتُ أودُّ لو كانت المساحة تسمَح بنشره كاملًا.

ولقد اخترت هذه الفقرة لأنها تفتح لنا ملفَّ المشكلة «رقم ثلاثة» التى تُعانى منها المرأة المصرية والعربية، والتى أحبُّ أن أبدأها بخطاب من المغرب الأقصى من السيدة (أو الآنسة) سعدية عمرى بالحى المحمَّدى بمدينة الداويات بمراكش: «فأنا أريد المرأة قوية، معتزَّة بنفسها وشخصيتها، صادقة مع ذاتها، مدركة لمسئوليتها تجاه بيتها وأولادها ومجتمعها، مُسايرة فى نفس الوقت روح العصر. إنَّ ما يغيظنى هو أن كثيرًا مِنَّا نحن الجنس الآخر كما يقولون لا يؤمنَّ بأنفسهنَّ وبحقهنَّ الطبيعى المقدس فى أن يكنَّ كما يُرِدن، وليس أبدًا كما يريد التفكير الرجالى الضحل الأفق».

وبهذا نكون قد بدأنا فى مناقَشة المشكلة الثالثة والخطيرة جِدًا من حياة المرأة المصرية والعربية والشرقية بوجهٍ عام، ألا وهى مشكلة التقاليد والمرأة، مشكلة نظرة المجتمع المتخلفة إلى المرأة، مشكلة عدم توافُق حياتنا العصرية التى نَحياها بالتقاليد التى ورثناها والتى تقيد خطواتنا إلى الأمام بقَيد حديدى لا يرحم.. ولكن هذا حديث خطير آخر نتركه للعدد القادم.