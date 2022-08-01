كواليس القبض على عنصر حوثى كان عضوًا سابقًا بتنظيم القاعدة فى اليمن

ألقت الأجهزة الأمنية اليمنية في الساحل الغربي بالتنسيق مع شعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية القبض على عنصر مخابرات تابع لمليشيا الحوثي الإرهابية، كان عضواً سابقاً في تنظيم القاعدة الإرهابي.

وبحسب الإعلام العسكري للقوات المشتركة فإنه قد تم القبض على المدعو محمد عبده كشموع، بعد رصد وتحرٍ ومتابعة دقيقة لتحركاته من قِبل الأجهزة الأمنية في قطاع أمن الساحل الغربي، بالتنسيق مع شعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية، واتضح من التحقيقات الأولية ارتباط المدعو كشموع بما يسمى "جهاز الأمن والمخابرات" الحوثي، وأنه عضو سابق في تنظيم القاعدة الإرهابي، الأمر الذي يعزز حقيقة التخادم بين التنظيمين الإرهابيين.

وبحسب مصادر أمنية فإن الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي على يقظة عالية وكل تحركات المشتبه بهم، ومن يتعاون معهم مرصودة بدقة، داعياً المواطنين في الساحل الغربي إلى التعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية للإبلاغ عن أي عناصر مشتبهة أو مرتبطة بأي من التنظيمات الإرهابية (القاعدة ومليشيا الحوثي).

ويعد القبض على المدعو كشموع إنجازاً يضاف إلى سلسلة إنجازات شعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية والأجهزة الأمنية في ضبط الخلايا، والتصدي لكل الأعمال الإرهابية والتخريبية التي تستهدف المناطق والمديريات المحررة في الساحل الغربي.