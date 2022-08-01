الرئيس يوجّه بإنشاء أكبر مجمع صناعى للبولى إيثيلين فى الشرق الأوسط

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء أ.ح وليد أبوالمجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، واللواء أ.ح كرم سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات، والمهندس طه الجمال، من القطاع الخاص.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، بأن الاجتماع تناول "استعراض جهود الدولة من خلال جهاز الخدمة الوطنية في توطين الصناعة بالتعاون مع القطاع الخاص".

وقد وجّه الرئيس في هذا الإطار بإنشاء مجمع صناعي لإنتاج "البولي إيثيلين"، لسد احتياجات السوق المحلية من المكونات الصناعية التي تدخل في عملية التنمية والإنتاج في العديد من القطاعات الحيوية، إلى جانب تخفيض فاتورة الاستيراد.

وقد اطلع الرئيس على تفاصيل المجمع الصناعي الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، والذي من المنتظر أن يسهم في إنتاج جزء كبير من المستلزمات الصناعية المستخدمة في العديد من القطاعات، كقطاع التحول الرقمي من خلال إنتاج جميع أعمال ومستلزمات الفايبر من كابلات، إلى جانب قطاع النقل الحديث مثل القطار الكهربائي السريع والمونوريل، كما أنه سيوفر حوالي 35% من الاحتياجات الصناعية الخاصة بالبنية الأساسية في مبادرة "حياة كريمة" عوضاً عن استيرادها من الخارج.

وسيتكون المجمع الصناعي من 6 مصانع رئيسية في مختلف القطاعات الخاصة بمشتقات "البولي إيثيلين"، وسيضم 30 خط إنتاج لـ1000 منتج مختلف، مما سيسهم فى توفير العملة الصعبة من خلال تخفيض الاعتماد على الاستيراد، كما أنه سيكون مطابقاً للمواصفات الأوروبية، وسيتم اعتماد منتجاته دولياً، بما يفتح آفاق التصدير، خاصةً للدول الإفريقية التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة، لاسيما دول الكوميسا، وسيحتوي أيضاً على قطاع خاص بالتدريب والتعليم الفني، إلى جانب أنه سيتم إنشاؤه في منطقة الصعيد، ومن ثم سيوفر آلاف فرص العمل لأبناء الصعيد.