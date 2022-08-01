رئيس الأركان يتفقد عددًا من مراكز التدريب.. والمرور على أحد تشكيلات الدفاع الجوى

في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة منظومة الاستعداد والكفاءة القتالية لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عدد من مراكز التدريب لجنود القوات المسلحة والمرور على أحد تشكيلات الدفاع الجوي؛ للاطمئنان على مدى الجاهزية والاستعداد القتالي، والوقوف على مستوى التدريب والحالة الفنية والإدارية للأفراد والمعدات.

والتقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بعدد من الجنود الذين يقضون فترة الإعداد العسكري بمراكز التدريب، حيث نقل لهم تهنئة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.. مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد الفرد المقاتل القادر على حماية الوطن والزود عن مقدراته، مؤكداً على ضرورة الارتقاء بمنظومة التدريب وتطويرها، وامتلاك أسلحة ومعدات حديثة للوصول بالقوات المسلحة إلى أعلى درجات الكفاءة القتالية.

وأدار حواراً استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم، وناقشهم في كل ما يدور بأذهانهم في مختلف المجالات وأوصاهم بالتمسك بالانضباط العسكري والحفاظ على الأسلحة والمعدات وصيانتها بشكل دوري، لتظل قواتنا المسلحة على أعلى درجات الكفاءة القتالية.

وأشاد بما لمسه من الفهم الواعي والإدراك الصحيح بكل ما يدور في الأوضاع الداخلية والخارجية من متغيرات وتداعياتها، وما يتطلبه ذلك من الحفاظ على اليقظة الكاملة وعدم الاسترخاء والمحافظة على الاستعداد القتالي العالي للقوات المسلحة والتدريب المستمر على كافة المهام؛ لتظل القوات المسلحة صمام القوة والأمان والجدار القوى الذي يحمي السلام والتنمية.

حضر التفقد عدد من كبار قادة القوات المسلحة.