أولياء أمور يشتكون من سلبيات المدرسة المصرية اليابانية بالمنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر

قدم أولياء أمور شكوى للدكتور مالك الرفاعي رئيس وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم، بشأن عدد من السلبيات.

جاء في الشكوى:

مقدمه لسيادتكم مجموعة من أولياء الأمور لطلبة p4 المدرسة المصرية اليابانية فرع المنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر.

وذلك لإبلاغكم بالسلبيات التي تواجدت في المدرسة طوال مدة اربعة سنوات وحتي تاريخه منذ التحاق اولادنا بالمدرسة بداية من p1 وحتي نهاية هذه السنة p4 ورغم تمسكنا وايماننا بالتجربة اليابانية وتحملنا لبعض السلبيات علي امل علاجها سنة تلو الأخرى ولكن للأسف فأن هذه السلبيات زادت وتفاقمت في المدرسة واثارها السيئة اتضحت علي ابنائنا مؤخرا سواء في النواحي العلمية او السلوكية وما لجوء أولياء الامور اليكم الا إيمانا بالتجربة اليابانية وتمسكا منهم بأنجاحها والذي نأمل فيه باللجوء اليكم وتوصيل هذه السلبيات اليكم بكل حيادية ورغبة في اتخاذكم خطوات جذرية وحقيقية لعلاجها حيث اننا كأولياء امور يائسين من علاج ادارة المدرسة لهذه السلبيات لأنها جزء منها وسبب فيها مما يمكن ان يضطرنا لعدم الاستمرار في إلحاق اولادنا بهذه المدرسة بالذات ونفعل مثل كثير من أولياء الأمور والذين قاموا بأخراج أولادهم منها حيث ان دفعتنا في p1 عام ٢٠١٨/٢٠١٩ كانت بعدد ٦٠ طالب علي فصلين ومع تفاقم هذه السلبيات تبقي ٤٠ طالب في السنة التالية ثم لم يتبقي منا حاليا سوي عدد ٢٨ طالب فقط في p4 لهذا العام وحتي لا نطيل علي سيادتكم فأننا نحدد هذه السلبيات في النقاط الاتية :

اولا: فيما يخص النواحي العلمية للطلبة :

1- تراجع مستوي اولادنا فالمستوى العام للطلاب لا يتقدم، فالمستوي العلمي يتراجع عن نظرائهم في المدارس الأخرى واضطرارنا الي إعطاء ابنائنا لدروس خصوصية في مواد مثل الانجلش طوال الترم الاول والماث والسينس طوال هذا العام وهذا لعدة اسباب منها عدم وجود خطة واضحة لاستكمال المناهج و عدم وجود متابعة لمستوى الطالب من قبل الادارة.

2- سوء الإدارة وعدم قدرتها على الإرتقاء بالمدرسة إدارياً والدليل علي ذلك عدم حرص المدرسة في الاشتراك في مسابقات مثل مسابقة WORD MANIA أوكانجارو العالمية للرياضيات او الأولمبياد الدولي للغة الانجليزية HIPPO والتي حرصت ان تشترك فيها مدارس يابانية اخري لمعرفتها ان المستوي العلمي لديها يؤهلها لذلك بعكس ادارة مدرستنا .

3- عدم ايجاد ادارة المدرسة للبديل المناسب في التوقيت المناسب لبعض مدرسين المواد الذين تقدموا باستقالتهم بسبب تسأل عنه ادارة المدرسة وذلك بعد بداية الدراسة مما أثر سلبيا على الحالة النفسية للأطفال .

(وذلك مثال مادة الدراسات الاجتماعية حيث تم تغيير ٤ مدرسات لهذه المادة مما ترتب عليه عدم استكمال شرح المادة والمنهج المقرر لها في الترمين و حتي نهاية العام الدراسي وعدم حل الانشطة بالكتاب المدرسي فأداره المدرسة عليها مسئولية في تغيير هذا العدد لمدرسات هذه المادة خلال العام الدراسي p4).

( فيما يخص مادة الساينس فقد تمت الشكوي كثيرا من عدم اهتمام مدرس المادة بالكتاب المدرسي والاكتفاء بشرح معلومات قليلة جدا من المنهج )

(وبخصوص مادة الانجلش وذلك فيما يخص المدرسة السابقة للمادة حيث تم استبدال هذه المدرسة بعد طول وتكرار اعتراضات وشكوي أولياء الأمور منها حيث انها غير كوفئة في الشرح وكانت تتغيب لمدد طويلة بسبب فترة حملها ولم تقم ادارة المدرسة بتوفير المدرس البديل لها خلال فترات اجازاتها وبعد رجوعها من فترات اجازاتها كانت تضطر لشرح اكثر من ٤ دروس في الحصة الواحدة واحيانا ٦ دروس مما اثر سلبيا علي استيعاب الطلبة ولم تقم مديرة المدرسة بتغيرها الا بعد قيام المدرسة بأجازة الوضع الخاصة بها. كونكت وكونكت بلاس – هي شكوي تكررت من أولياء الأمور الي ادارة المدرسة والي ميس ليلي شخصيا مديرة المدرسة حاليا طوال مدة الثلاث سنوات السابقة لذات الأسباب المذكورة وهي عدم تفرغ المدرسات للتدريس بسبب اجازاتهم للحمل والوضع .

( ضعف مدرس مادة ICT في اللغة الانجليزية مما جعل مدرس المادة يقوم بتدريس باللغة العربية وقد تم إبلاغ ادارة المدرسة بذلك كثيرا ولم تستجب لعلاج هذه المشكلة والتي يفترض تدريس المادة باللغة الإنجليزية ونحن في مدرسة لغات وماكان من مديرة المدرسة الا انها ابلغتنا بأنها ستجعل معلمي اللغة الانجليزية يراجعوا معه الدرس قبل موعد تدريسه !!!).

( بخصوص النشاط الفني او الموسيقي فلا يوجد اهتمام نهائي بهم في المدرسة ويتم تجاهل الحصص واستبدالها باخري ولا يوجد منهج لهذه الانشطة وما كان يتم هو تكليفنا كأولياء امور بتحفيظ اولادنا لاغاني ترسلها المدرسة لعرضها بالمدرسة او مطالبة الاولاد بإحضار الرسومات التي رسموها في المنزل مما جعل المكان المخصص للانشطة هو المنزل بدلا من المدرسة وجعل المكلفين بالانشطة هم أولياء الأمور بدلا من المدرسين ) .

4- عدم معرفتنا بتقييم وبمستوي مدرستنا لدي الوزارة والاقتصارعلي وجود خبير من الجايكا لا يسمح من إدارة المدرسة بتعامل أولياء الامور معه او مع مشرفين من الوحدة اليابانية لتوضيح السلبيات الموجودة في المدرسة ونحن كأولياء امور نطالب بتقييم المستوي العلمي لاولادنا في المدرسة لمقارنته بأقرانهم في المدارس اليابانية الاخري ليتبين لكم مدي الفارق بينهم وبين اقرانهم للتدليل علي مدي سوء الناحية العلمية في مدرستنا .

5- عدم وجود طريقة منظمة ومستمرة وفعالة في التواصل مع المعلمين و عدم اهتمامهم بالتواصل على برنامج الوينجي جو مع ان أولياء الأمور تكرر طلبهم بإتاحة التواصل مع المعلمين عن طريق الواتس اب ولكن ادارة المدرسة ترفض ذلك تماما ونهائيا مع انها في ذات الوقت تلجأ لذات البرنامج في ارسال طلباتها من أولياء الأمور في تناقض واضح وبخصوص تواصل المعلمين علي الوينجي جو فيمكن للوحدة اليابانية الاطلاع علي نسبة التواصل من المعلمين عليه لتكتشف حقيقة شكوتنا وتباعد الفترات التي يتم فيها التواصل .

بالاضافة الي عدم قيام ادارة المدرسة بالالتزام بكراسة (التواصل او المتابعة ) والمقررة من الوحدة اليابانية من ضمن أساليب التواصل بين المعلمين وأولياء الأمور لتقييم الطلبة وابداء اية ملاحظات فيها .

6- التأخر في شرح المناهج بحجة عدم وصول الكتب لمدة طويلة حتي شهر نوفمبر.

7- عدم وجود تقييم دقيق للطلاب وعدم وجود تواصل يومي من المعلمين فيما يخص مستوي الطلبة وعدم التزام ادارة المدرسة باشتراطات التجربة اليابانية والتي منها انتهاء الطلبة من واجباتهم الدراسية في المدرسة خلال اليوم الدراسي الطويل ولكن للأسف فجميع طلاب p4هذا العام استكملوا واجباتهم المدرسية في منازلهم واستكملوا شرحها في الدروس الخصوصية.

8- عدم وجود مدرس مساعد بالفصل كما أوضحت خطة الوزارة مراراً ذلك الامر وعدم وجود مشرفين على تدريس المواد او مشرف مرحلة لمتابعة مستوى التدريس فى كل مادة ومتابعة تنفيذ الخطط الموضوعة للمناهج والتأكد من إتمام شرح المقرر مع ملاحظة - انه قد تم دخول اولادنا لامتحان اكثر من مادة دون إكمال المنهج المقرر وتجنبت الادارة الأسئلة الخاصة بها في الامتحانات ) .

٩-عدم وجود خطة أسبوعية لما سيتم دراسته رغم مطالبتنا بذلك كثيرا من ادارة المدرسة ولكن لم تتم الاستجابة لذلك.

ثانيا: فيما يخص أنشطة التوكاتسو والفعاليات المدرسية :

١- عدم وجود أنشطة توكاتسو كافية للطلاب والتي تعتمد فلسفة المدارس المصرية اليابانية على الأنشطة الخاصة [التوكاتسو] والتي تستهدف تطوير قدرات التلاميذ بصورة شاملة متكاملة في المجالات الثلاث الرئيسة وهي:

- التطوير المعرفي للتلاميذ (تطوير أكاديمي).

- والتطوير غير المعرفي ( تطوير عقلية التلاميذ، وعاداتهم الحياتية، وممارساتهم اليومية).

-والتنمية البدنية(تنمية القوة البدنية للتلاميذ وصحتهم). ونحن كأولياء امور فأن تقيمنا لاداء ادارة مدرستنا فيما يخص هذه النقاط انها لم تنجح في تقديم الحد الادني منها ولم تستكمل ما بدأته الادارات السابقة للمدرسة في السنوات السابقة ونؤكد بأن مدرستنا ليس فيها أنشطة موسيقية او فنية ونؤكد عدم اهتمام ادارة المدرسة في اكتشاف وتوجيه المواهب والهوايات في الطلبة وعدم وجود مسرح وعدم الاهتمام بالتربية البدنية والرياضية بالشكل المطلوب للطلاب.

2-عدم قدرة إدارة مدرستنا علي تنظيم احتفالات او تجمعات تليق بمستوى المدارس المصرية اليابانية ودليل ذلك هو مقارنة احتفالات نهاية العام الدراسي في مدرستنا مع ماتم في باقي المدارس المصرية اليابانية ويمكن مشاهدة هذا الفارق الشاسع في تنظيم هذه الاحتفالات من فيديوهات المدارس علي موقع الشركة

3- انه قد تم تخصيص مبلغ لكل طالب بقيمة 2000 جنيه تحت بند الأنشطة ورغم ذلك فأنه يتم طلب الخامات منا للأنشطة طوال العام ومع ضرورة الإشارة الي ان اغلب طلبة p4 اختفت أدوات السبلايز الخاصة بهم من الفصل بعد تسليمها لهم من المدرسة بمدة اسبوعين وبعد تقديم شكوي أولياء الأمور عن ذلك لم تقم ادارة المدرسة بتحديد المسئول عن اختفاء هذه الكمية من السبلايز رغم وجود كاميرات ومسئول أمن في المدرسة ولم يكن هناك اية اجراءات تم اتخاذها في الموضوع رغم خطورة معناه لانه حدث بشكل شبه جماعي وبالتأكيد فهناك مسئول عن ذلك ولكنه اعتبر ضد مجهول

4- عدم تنظيم اية رحلات للطلاب طوال مدة اربعة X2W7سنوات بحجة ضرورة ربط الرحلات بالمنهج ووعود لا تتحقق وضعف تنفيذ الانشطة والفعاليات الطلابية و التربوية و عدم وجودها فى اغلب الاحيان و هى من اركان و أساسيات التعليم فى المدارس اليابانية فلم تلتزم ادارة المدرسة بتنفيذ الفعاليات المحددة في دليل المعلم لانشطة التوكاتسو لعام ٢٠٢١ /٢٠٢٢ والتي حدد فيها عدة فعاليات منها :

الفعاليات المرتبطة بالصحة والسلامة .

الفعاليات الرياضية .

الفعاليات الثقافية .

فعاليات الرحلات .

ثالثا : عدم التزام ادارة المدرسة علي التواصل مع اولياء الامور ومعالجة سلبيات المدرسة :

1- تدني مستوى اللغه الانجليزية لجميع المراحل بسبب عدم تخصص كادر مديرة المدرسة في اللغة الانجليزية وفقا للاشتراطات المعلنة من الوحدة اليابانية ومن شركة اميرالد فيما يخص مديرين المدارس اليابانية بعد تحويل المدارس الى مدارس لغات واشتراط ان يكون تخصصهم تدريس اللغة الانجليزية او الماث او السينس ووفقا لنص المادة ٧ من القرار الوزاري رقم ١٥٩ لسنة ٢٠١٧ بخصوص المدارس المصرية اليابانية.

مع ضرورة الإشارة الي ان سبب الضعف الشديد فى مستوى إدارة المدرسة وعدم قدرتها على الإرتقاء بالمدرسة إدارياً يرجع الى عدم وجود خبرة سابقة بإدارة المدارس اللغات و نقص الخبرات من قبل الإدارة.

وحرصا منا علي الارتقاء بمستوى مدرستنا فأننا نطالب ان يكون مستوي كوادر إدارتها مماثلة وعلي ذات المستوي العلمي لباقي إدارت المدارس المصرية اليابانية الاخري والتي يتولي إدارتها دكاترة متخصصين اكاديميا ولهم خبرات سابقة علي مستوي عالي مما جعلهم ينهضون بهذه المدارس ويأسسون لنجاح التجربة اليابانية .

2-عدم اهتمام وعدم حرص ادارة المدرسة لدينا علي صحة اولادنا فيما يخص المياه المخصصة للشرب وعدم الاهتمام بنظافة الحمامات وصيانتها وافتقاد مدرستنا للملاعب والجاردن.

3- تسبب سوء مستوي ادارة المدرسة في كيفية تعاملهم مع الطلاب والتعامل معهم بطريقة عنيفة وغير تربوية والتعامل معهم بدون احتواء وبطريقة الندية مع انهم في سن الطفولة ولم تتجاوز أعمارهم ١١ عام وذلك بعكس السنوات السابقة فكان نتيجة ذلك هو شكوي جماعية من أولياء الأمور من سلوكيات الطلاب في p4 وميلهم للعنف والعصبية والصوت العدواني في المدرسة وفي المنزل وذلك بعكس السنوات السابقة رغم ماكان فيها من ضغوط الغلق بسبب الكورونا ورغم قلة فترات ذهابهم للمدرسة ولكن كانت نفسيتهم افضل حينها عن الفترة بعد رجوع المدارس وانتظامهم في الحضور للدراسة هذا العام ومع ضرورة التأكيد ان الاخصائية الاجتماعية ميس وسام متخصصة وايجابية ولديها قدرة عالية في التعامل مع الطلاب ولكن للأسف فبعض المعلمين افسدوا الإيجابيات التي اجتهدت ميس وسام في التعامل بها مع الطلاب خلال السنوات السابقة.

4- عدم وجود طبيب او طبيبة في المدرسة ولا يوجد رعاية صحية للطلبة ولا يتواجد سوي ممرضة فقط .

٥-عدم وجود ملاعب لأية العاب جماعية في المنطقة المخصصة لذلك فلا يوجد سوي مساحة خالية من الرمال بلا اية ملاعب او تجهيزات للرياضات الجماعية بشكل مختلف تماما عن باقي المدارس اليابانية الموجودة سواء في القاهرة او خارجها .

وفي نهاية مذكرتنا فأننا حريصين علي مستقبل اولادنا وحريصين علي نجاح التجربة اليابانية ودليل علي ذلك أن بعض أولياء الأمور منا له أكثر من طالب في المدرسة المصرية اليابانية فرع المنطقة الصناعية حيث قمنا بإدخال أبنائه علي سنوات متتالية رغم علمنا بوجود سلبيات في المدرسة منذ افتتاحها ولكن كان تمسكنا ذلك إيمانا منا بوعد رئيس الدولة/عبدالفتاح السيسي بنقل التجربة التعليمية اليابانية الي وطننا العزيز جمهورية مصر العربية وايمانا منا بمدي إخلاص قيادات وزارة التعليم والوحدة اليابانية والمسؤلين عن الشركة التي تدير المدارس اليابانية ولذلك وتأكيدا علي حرصنا هذا وتجردنا من اية أغراض شخصية ضد ادارة المدرسة ورغبة منا في ان تكون ادارة مدرستنا عامل جذب وانجاح للتجربة اليابانية كباقي المدارس اليابانية في بلدنا العزيز مصر فأننا نتقدم اليكم بهذه المذكرة وكلنا متمسكين برجاء في سرعة الاستجابة لمطالبنا وحل جميع هذه السلبيات خلال فترة الاجازة الحالية قبل بداية العام الدراسي الجديد ووضع ادارة لمدرستنا مماثلة في كفائتها لباقي ادارات المدارس اليابانية الاخري حيث اننا متمسكين بالتجربة اليابانية و رافضين ان نغادر مضطرين هذه المدرسة ونقل اولادنا كما فعل كثير من أولياء الأمور سابقا بعدد (٣٢ طالب) الي مدارس اخري افضل في إدارتها من مدرسة المنطقة الصناعية والتي تفاقمت وزادت السلبيات فيها نوعا وكما خلال إدارة المدرسة الحالية هذا العام .