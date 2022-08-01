موعد ظهور نتيجة تقديم الثانوية العامة 2022 الصف الأول الثانوي

مازالت مدارس الثانوية العامة 2022 تتيح رابط تقديم الثانوية العامة 2022 الصف الاول الثانوي، بعد أن حددت كل محافظة تنسيق الثانوية العامة 2022 حسب درجات طلاب الشهادة الاعدادية وعدد الفصول وكثافتها.

وكانت بعض المحافظات قد فتحت رابط تقديم الثانوية العامة 2022 الصف الأول الثانوي، أثناء امتحانات الثانوية العامة 2022، وبعضها أجل استقبال الطلبات حتة انتهاء الامتحانات.

موعد ظهور نتيجة تقديم الثانوية العامة 2022 الصف الاول الثانوي

تعلن مديريات التربية والتعليم بكل محافظة نتيجة تقديم الثانوية العامة 2022 الصف الاول الثانوي على حدة وأعلنت الكثير من المحافظات نتيجة تقديم الثانوية العامة 2022 الصف الاول الثانوي ، وفتحت باب تقديم الثانوية العامة 2022 الصف الاول الثانوي للمرحلة الثانية بعد أن ثبت قدرة الفصول بها على استيعاب عدد أكبر من الطلاب وعدم وصولها للحد الكافي من طلاب المرحلة الأولى للتنسيق.

تقديم الثانوية العامة 2022 الصف الاول الثانوي

يستطيع الثانوية العامة 2022 الصف الاول الثانوي، الدخول عبر موقع تنسيق الذي تتيحه وزارة التربية والتعليم للتقديم الالكتروني للصف الأول الثانوي، أو موقع مديرية التربية والتعليم الخاصة بمحافظته واتباع الخطوات التالية:

سجل البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالطالب.

سجل الدخول من الحساب الشخصي للطالب.

اكتب اسم الطالب والنقر على أيقونة الدخول إلى التنسيق.

اضغط على المزيد لمعرفة معلومات عن تنسيق الثانوية العامة.

اطلع على خريطة التنسيق التي تتضمن الحد الأدنى لكل محافظة.

اضغط على أيقونة ملء الرغبات.

اختار نوع التعليم الثانوي وفقا لمجموع الطالب.

اضغط على أيقونة مراجعة الرغبات.

اضغط على حفظ الرغبات.

الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الثانوي

حددت وزارة التربية والتعليم بعض الاوراق المطلوبة لتقديم الصف الاول الثانوي للتقديم الإلكتروني من خلال موقع وزارة التربية والتعليم