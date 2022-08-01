الإثنين 01 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

السيطرة على حريق نشب داخل منزل بقنا

حريق داخل منزل
حريق داخل منزل
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تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق نشب داخل منزل بقرية خوالد أبوشوشة، التابعة لمركز أبوتشت.

 تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطاراً يفيد بنشوب حريق داخل منزل بقرية خوالد أبوشوشة بمركز أبوتشت، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية تحت إشراف العميد هاني الاتربي، مدير الحماية المدنية، إلى مكان الحريق، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، دون وقوع خسائر في الأرواح أو المواشي.

 تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

الحماية المدنية قنا حريق ن قرية خوالد أبوشوشة

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وزارة القوى الناعمة

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