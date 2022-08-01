مصرع شخص وإصابة شقيقه بعد تعدي آخر عليهما بالدقهلية

لقي شخص مصرعه وأصيب شقيقه، وذلك بعد تعدي آخر عليهما بسلاح أبيض سكين، بسبب خلافات بينهما، بقرية الجنينة التابعة لمركز منية النصر، بمحافظة الدقهلية.

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وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور شرطة مركز منية النصر بورود بلاغ من مستشفى منية النصر، بوصول شخص يدعى محمد أبو الخير، 37 عامًا، مصابًا بجرح قطعي في الرقبة، وتوفي عقب وصوله، وشقيقه ويدعى أمين أبو الخير مصابًا بجروح بالغة، ومقيمين بقرية الجنينة التابعة لدائرة المركز.

وانتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبسؤال المصاب اتهم «أحمد م. ا»، 19 عامًا، ومقيم بذات القرية، بالتعدي عليهما بآلة حادة سكين، وذلك أثناء جلوسهما أمام منزلهما في القرية، وقام المتهم بسب المجني عليه والتعدي عليه بآلة حادة «سكين»، وأصابه بجرح قطعي في الرقبة، كما أصاب شقيقه بجروح بالغة، وذلك بسب خلافات سابقة بينهم.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم نقل الجثة للمشرحة، والمصاب المستشفى.