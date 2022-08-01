التصريح بدفن جثة سيدة سقطت من الدور الرابع بالشرقية

طلبت نيابة مركز الزقازيق تحريات ضباط مباحث مركز الزقازيق، فى واقعة وفاة زوجة، إثر سقوطها من الطابق الرابع بمسكن الزوجية، وكانت النيابة قررت تشريح الجثة، وطلبت تحريات ضباط مباحث المركز الزقازيق حول الواقعة وملابساتها وصرحت بالدفن، وتم إخلاء سبيل الزوج وصرفه من سرايا النيابة.

التفاصيل

وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا يفيد ورود إشارة من مستشفى القنايات بوصول «م.ا.م» مقيمة إحدي القري بدائرة مركز الزقازيق، مصابة بكسور متعددة وتوفيت متأثرة باصاباتها.

وتبين حدوث وفاتها إثر سقوطها من الطابق الرابع، بمسكن الزوجية، واتهم شقيقها زوجها «ع.ف» بالتسبب في وفاتها، وتم التحفظ علي الزوج، وجاري التحقيق معه وبسؤاله نفى تمامًا، وأكد أنه كان نائم واستيقظ على سقوط زوجته وأسرع بنقلها إلي المستشفي.

وتم التحفظ علي الجثة ونقلها الي مستشفي الأحرار تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7952 إداري مركز شرطة الزقازيق لسنة 2022 وتم إحالته الي النيابة العامة.