مصرع طفلة وإصابة سيدة فى حريق ببرهمتوش بالدقهلية

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بنشوب حريق في أحد منازل قرية برهمتوش، التابعة لمركز السنبلاوين.

وتمكنت الأجهزة المعنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى العقارات المجاورة، ونقلت الإسعاف جثمان طفلة عمرها 3 سنوات، وسيدة مصابة إلى المستشفى؛ لتلقى العلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمعاينة مكان الحادث، لمعرفة الملابسات واستكمال التحقيقات، كما كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل الوزارة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بسرعة التدخل للتعامل الفوري؛ لتقديم كافة أوجه الدعم وصرف المساعدات للأسر المُتضررة في حادث حريق بمنزل بقرية برهمتوش بمركز السنبلاوين، حيث أسفر الحادث عن وفاة طفلة 3 سنوات، وإصابة مواطنة وتم نقلها على الفور للمستشفى العام بالسنبلاوين.

دور لجنة الإغاثة بمديرية التضامن الإجتماعي

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم على الفور تحرك لجنة الإغاثة بمديرية التضامن الإجتماعي؛ لتقوم ببحث الحالات، موضحًا أن الحادث أسفر عن احتراق عدد 3 شقق سكنية؛ لثلاث أسر حيث الطابق الأول تقيم به المواطنة فاطمة سند عوض الشحات، والطابق الثانى يقيم به المواطن أشرف أحمد عمارة وزوجته وإثنين من الأبناء، والطابق الثالث يقيم به المواطن محمد أحمد عماره البيلى وزوجته وإثنين من الأبناء، وأسفر الحادث عن خسائر فى الممتلكات لتلك الأسر، ووفاة الطفلة فيروز محمد محمد أحمد، 3 سنوات، وإصابة المواطنة منال مصطفى خليل، وتم نقلها إلى مستشفى السنبلاوين العام.

المبالغ المصروفة للمتضررين

وقال: «لجنة الإغاثة تقوم بحصر الخسائر فى النفس، والممتلكات لتقرير أوجه المساعدة الممكنة، ووفقا للقرار الوزاري رقم433 بتاريخ 24 يوليو لسنة 2022، وقال إنه بناء على تكليفات محافظ الدقهلية فقد تقرر صرف مبلغ 20000 جنيه، لكل أسرة عن خسائر الممتلكات بإجمالى مبلغ 60000 جنيها فقط، كما تقرر صرف مبلغ 25000 جنيه، للمواطن محمد محمد أحمد؛ لوفاه ابنته فيروز، كما تقرر صرف مبلغ 1000 جنيه، وبحد أقصى 5000 جنيه للمصابة منال مصطفى خليل، وفقا لمدة بقائها بالمستشفى بعد استيفاء المستندات».

وأشار إلى أنه تم عرض إمكانية تسكين تلك الأسر، ولكنهم فضلوا الإقامة عند ذويهم، كما تقرر صرف مساعدة شهرية بمبلغ 900 جنيه شهريًا من مؤسسة التكافل الاجتماعي، بواقع 300 جنيه لكل أسرة.

وأكد أن المحافظ وجه بتوفير احتياجات الأسر المنكوبة من الأغطية والملابس والمواد التموينية، والمساعدات العينية بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية بالسنبلاوين، وأيضًا تطبيق منظومة خدمات الحماية الاجتماعية على الأسر المنكوبة، والتسجيل على برنامج كرامة وتكافل.

