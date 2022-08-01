سيناتور روسى: تراجع بيلوسى عن زيارة تايوان انتصار للصين

أكد عضو مجلس الاتحاد الروسي أليكسي بوشكوف، أن تراجع رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي عن زيارة تايوان، مثّل انتصارا معنويا للصين.

وكتب على تيليلجرام: "كما توقعنا، أظهرت الولايات المتحدة على الرغم من خطابها الديمقراطي الليبرالي المخيف وميلها إلى الاستفزاز، أنها غير مستعدة لنزاع عسكري مع الصين أو لحادث خطير يفضي لمثل هذا الصراع".

وحظيت زيارة بيلوسي إلى تايوان باهتمام كبير في الأيام الأخيرة، وحاول البيت الأبيض ثنيها عن الزيارة، خوفا من رد قاس من بكين التي أطلقت مناورات عسكرية في مياه الجزيرة الصينية، وحذرت من مغبة هذه الزيارة التي تنتهك سيادة الصين.