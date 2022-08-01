تعرّض رئيس إيرلندا لموقف محرج بعد تعليق لزوجته عن أوكرانيا

ذكرت صحيفة إندبندينت أن الرأي العام دعا رئيس إيرلندا مايكل هيغينز، لتوضيح موقفه تجاه الأزمة الأوكرانية، بعد أن أدلت زوجته بتصريحات مثيرة للجدل.

وكتبت السيدة الأولى الإيرلندية، أن الأعمال العدائية ستستمر حتى "يقنع العالم رئيسي روسيا وأوكرانيا، فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي، بوقف إطلاق النار والمفاوضات".

وتسببت سابينا هيغينز في موجة من الانتقادات من جانب البرلمانيين الإيرلنديين.

من جهته قال مالكولم بيرن، النائب عن حزب Fianna Fail، إنه أمر مثير للجدل حيث أن الرسالة ظهرت لاحقا على الموقع الرسمي لرئيس إيرلندا.

وأضاف: "يحق لهيغينز إبداء رأيه الشخصي، لكن قرار نشر الرسالة على الموقع الإلكتروني لرئيس الدولة يثير تساؤلات جدية. يجب على رئيس إيرلندا أن يعلن بوضوح الدعم القوي لشعب أوكرانيا وأننا نحمل روسيا مسؤولية الصراع".