الإثنين 01 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

نجم هوليوود جونى ديب يبيع لوحاته بـ3.6 مليون دولار

جونى ديب
جونى ديب
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فاجأ نجم هوليوود جوني ديب جمهوره، بالإعلان عن بيع مجموعة من لوحاته التي رسمها وتندرج ضمن فن الـ"بوب آرت" مقابل 3.6 مليون دولار، حيث سجلت منافسات كبيرة للحصول عليها.

 

وتم بيع اللوحات الفردية بمقابل قدره 4800 دولار، بينما بيعت المجموعة الكاملة المكونة من أربع صور مقابل 18000 دولار وذلك في مزاد "Castle Fine Art". 

 

وضمت مجموعته الأولى 780 لوحة، تم بيعها في غضون ساعات.

 

وركزت لوحات المجموعة على "الأصدقاء والأبطال"، والتي تضمنت قطعا بأسلوب فن البوب من أبرزها لوحة للفائز بجائزة نوبل للآداب بوب ديلان، وكيث ريتشاردز، وإليزابيث تايلور، وآل باتشينو.

 

وأوضحت تقارير إعلامية أن جوني ديب رسم الأشخاص الذين عرفهم جيدا، والذين ألهموه كشخص، بينما وصفت دار المزاد "Castle Fine Art" هذه اللوحات بأن كل صورة هي انعكاس حميم لشخصيتها في عيون جوني.

 

ووفقا للتقارير الإعلامية، فقد تم بيع لوحة جوني ديب، التي رسمها للفائز بجائزة نوبل للآداب، بوب ديلان، بمقابل 4800 دولار.

 

وقال جوني ديب "لطالما استخدمت الفن للتعبير عن مشاعري والتفكير في الأشخاص الأكثر أهمية بالنسبة لي، مثل عائلتي وأصدقائي والأشخاص الذين أحبهم. تحيط لوحاتي بحياتي، لكنني احتفظت بها لنفسي وقيّدت نفسي".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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