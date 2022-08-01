الإثنين 01 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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اقتصاد

أوبك: وجود روسيا فى تحالف أوبك+ أساسى لنجاح الاتفاق

أوبك
أوبك
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قال الأمين العام الجديد لمنظمة أوبك هيثم الغيص إن وجود روسيا في تحالف أوبك+ أساسي لنجاح الاتفاق، وذلك حسب صحيفة الرأي الكويتية. 

وأضاف أن منظمة أوبك ليست في منافسة مع روسيا التي وصفها بأنها "لاعب كبير ورئيسي ومؤثر بشكل كبير في خارطة الطاقة العالمية".

وسيرأس الغيص، محافظ الكويت السابق في أوبك، أول اجتماع له في أوبك+ في الثالث من أغسطس، حيث ستنظر المجموعة في إبقاء إنتاج النفط دون تغيير لشهر سبتمبر، على الرغم من دعوات الولايات المتحدة لزيادة الإمدادات.

وقالت ثمانية مصادر لوكالة "رويترز" الأسبوع الماضي إنه من المرجح أيضا بحث زيادة محدودة في الإنتاج.

وقال الغيص لصحيفة الرأي إن "أوبك لا تتحكم بالأسعار لكنها تمارس ما يسمى بضبط الأسواق من حيث العرض والطلب" ووصف الوضع الحالي لسوق النفط بأنها "متقلبة ومضطربة جدا".

وقال الغيص، متحدثا عن الزيادات الأخيرة في أسعار النفط "بالنسبة لي ما زلت أؤكد أن ارتفاع أسعار النفط أخيرا ليس مرتبطا فقط بالأحداث بين روسيا وأوكرانيا.. ولكن البيانات كلها تؤكد بأن الأسعار بدأت بالارتفاع بشكل تدريجي وتراكمي، وقبل اندلاع الأحداث الروسية الأوكرانية، بسبب التصور السائد في الأسواق بأن هناك نقصا في القدرة الإنتاجية الاحتياطية، والتي أصبحت محصورة في دول قليلة ومحدودة".

وارتفعت أسعار النفط في عام 2022 إلى أعلى مستوياتها منذ 2008، حيث قفز فوق 139 دولار للبرميل في مارس، بعد أن فرضت الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

ومنذ ذلك الحين تراجعت الأسعار إلى حوالي 108 دولارات للبرميل، حيث أدى ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة إلى إثارة المخاوف من حدوث ركود قد يؤدي إلى تراجع الطلب.

وردا على سؤال عن العناصر التي ستؤثر على أسعار النفط حتى نهاية العام قال الغيص "بوجهة نظري أن أهم عامل سيكون استمرار نقص الاستثمارات في مجال الحفر والاستكشاف والإنتاج".

وأضاف: "هذا سيدفع الأسعار في اتجاه تصاعدي لكننا لا نستطيع تحديد المستوى الذي ستصل إليه".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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