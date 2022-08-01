الإثنين 01 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

احتجاز شرطيين للتحقيق بعد هروب مصرى منهما فى الكويت

الشرطة الكويتية
الشرطة الكويتية
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قررت السلطات الكويتية احتجاز شرطيين في إدارة الإبعاد للتحقيق معهما على خلفية الإهمال في حراسة وافد مصري تمكن من الهرب.

 

وتمكن مقيم مصري في الكويت صدر بحقه قرار إبعاد بسبب تعاطيه المخدرات، من الفرار من الجهات الأمنية بمطار الكويت الدولي خلال إجراءات ترحيله.

 

وأشار مصدر أمني بوزارة الداخلية الكويتية، في تصريحات صحفية أنه عقب تكثيف الإجراءات الأمنية تم ضبطه مجددا بمنطقة الجليب، وترحيله إلى مصر.

 

وأضاف أنه بسؤال الوافد المصري، أوضح أنه تمكن من مغافلة الشرطة بالمطار واستقل تاكسي للجوء إلى أحد أقاربه للإقامة لديه.

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وزارة القوى الناعمة

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