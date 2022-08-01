الإثنين 01 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

الإعلام الأمنى بالعراق: لا نتدخل بالشأن السياسى ونرفض جعلنا جزءا مما يجرى حاليا

الأمن العراقي
الأمن العراقي
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أكدت خلية الإعلام الأمني في العراق أن الأجهزة العسكرية والأمنية بمختلف تشكيلاتها وصنوفها، أثبتت الولاء المطلق للعراق وللمؤسسة العسكرية.

 

وذكرت الخلية في بيان "لقد أثبتت الأجهزة العسكرية والأمنية بمختلف تشكيلاتها وصنوفها وفي جميع الظروف والأوقات أن الولاء المطلق للعراق وللمؤسسة العسكرية، وأنها تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة للدفاع عن هذا الوطن فقط".

 

وأكدت أنها لا تتدخل بالشأن السياسي لا من قريب ولا من بعيد، وأقسمت أنها تعمل لهذا البلد الواحد.

 

وأضافت في البيان "وفي هذا الوقت على وجه الخصوص يتم تداول إشاعات لجعل هذه القوات الأمنية البطلة جزءا من الأوضاع السياسية الحالية، وهذا الأمر غير صحيح ولا يمت للواقع بأي صلة، حيث ننفي ما يتم تداوله من أنباء عن تصريح للقيادات الأمنية بالشأن السياسي الحالي أو تدخلها فيه".

 

واختتمت خلية الإعلام الأمني بالقول "إن العراق أمانة في أعناق الجميع".

رئيس التحرير

وائل لطفي

وزارة القوى الناعمة

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