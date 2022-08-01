الإثنين 01 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

استمرار حبس مواطن تعدى على مالك محل ونجله بالجيزة 15 يوما

حبس
حبس
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أصدر قاضى المعارضات بالجيزة، الأحد، قرارا باستمرار حبس متهم تعدى على مالك محل وابنه بسلاح أبيض، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت قد قررت النيابة العامة بالجيزة فى وقت سابق، حبس المتهم بالاعتداء على مالك محل وابنه بسلاح أبيض، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.

كشفت التحقيقات الأولية عن وجود خلافات سابقة بين المتهم والمجنى عليهم بسبب الجيرة، وأمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للضحايا للاستماع إلى أقوالهم، وتفريغ كاميرات المراقبة فى محيط الحادث.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد باعتداء عاطل على مالك محل وابنه داخل المحل فى العمرانية، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المتهم استخدم سلاح أبيض فى الاعتداء على مالك المحل، فأصابه بجرح طعنى برقبته، وواصل اعتداءه على ابن المجنى عليه، فأصابه برأسه، وتم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبحوزته سلاح الجريمة، واعترف بالاعتداء على المجنى عليهما، نتيجة خلافات سابقة متعلقة بالجيرة، فتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق والتى أمرت بما سبق.

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