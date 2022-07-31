الأحد 31 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

الاستعلام عن الحالة الصحية لـ9 أشخاص أصيبوا فى حادث سير بالسلام

اسعاف
اسعاف
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أمرت نيابة السلام بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ9 أشخاص أصيبوا فى حادث اصطدام سيارة نقل بميكروباص أعلى الطريق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق بمدينة السلام، وعلى الفور انتقل رجال مرور الجيزة لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى وبالفحص تبين اصطدام  سيارة نقل بسيارة ميكروباص، مما أسفر عن إصابة 9 عمال، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان والمصابين فى الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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