الأحد 31 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

تجديد حبس 3 عاطلين متهمين بسرقة كابلات وبيعها فى المعصرة

حبس
حبس
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، حبس 3 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهم بسرقة كابلات كهربائية وبيعها خردة.

كانت نيابة حلوان قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (3 أشخاص- مقيمين بمحافظة القاهرة) حال استقلالهم سيارة "ميكروباص" بدون لوحات معدنية أمام أحد مخازن الخردة الكائن بدائرة القسم، وبحوزتهم (كمية من الكابلات الكهربائية– مقص حديدى– عتلة حديدية- صاروخ كهربائى– 3 مطارق– لوحات معدنية لإحدى السيارات ملك والد أحدهم).

بمواجهتهم اعترفوا بسرقة المضبوطات من أحد المواقع تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة البساتين، وكانوا فى سبيلهم لبيعها لدى أصحاب مخزن خردة الكائنة بدائرة القسم، كما تم بإرشادهم ضبط عملائهم "سيئى النية" (3 أشخاص مالكى أحد مخازن الخردة- مقيمين بدائرة القسم).

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بشراء (كمية أخرى كبيرة من الأسلاك الكهربائية وزنت 1 طن) من المتهمين المضبوطين على فترات متقاربة "تم ضبطها" وباستدعاء المسئول عن موقع الأعمال تحت الإنشاء تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة.

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وائل لطفي

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