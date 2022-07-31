الأحد 31 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

تسبب في مصرع وإصابة 4 شباب.. استدعاء شهود واقعة دهس ميكروباص الجيزة

نيابة
نيابة
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تواصل نيابة شمال الجيزة، التحقيق في مصرع شاب دهسًا أسفل عجلات ميكروباص يقوده سائق، وإصابة 3 من أصدقائه بجروح وإصابات بالوراق، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 

وتبين من التقرير الطبي أن المتوفى يدعي "مصطفى عبد الرحمن" 32 عامًا، أصيب بكسر في الجمجمة وتهشم كامل، مما أسفر عن وفاته في الحال.

وبين التقرير الطبي الخاص بالمصاب "أحمد بدر" 26 عامًا، أنه يعاني من كسر في الذراع، والثالث ويدعى "محمد جمعة"، لم يصبه أي شئ، ونجا من الحادث وتبين أن "إسلام صلاح" 28 عامًا صنايعي،  يعاني من كسر في منتصف عظمة الفخذ اليمنى ويحتاج إلى عملية، وتثبيت الكسر بواسطة مسمار نخاعي تشابكي والمريض مازال محجوزا تحت العناية.

وتبين من التحريات أنه وقع حادث طريق أدى إلى دهس شاب أسفل عجلات ميكروباص، وإصابة أصدقائه بكسور بالغة في جسدهم أثناء سيرهم بجانب الطريق.

وتلقي قسم شرطة الوراق بلاغا بوقوع حادث أدى إلى مصرع شاب، وأصيب آخرون في حادث دهس بأحد شوارع منطقة الوراق، تم إخطار اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة  تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

فى مصر قسم محضر يعاني ألم بين حرير سير سبب مصرع واصابة منى نصر صلاح عملي مساعد منطقة واقعة جروح وإصابات التحقيق في مصرع

رئيس التحرير

وائل لطفي

وزارة القوى الناعمة

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