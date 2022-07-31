الأحد 31 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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منوعات

فيريرا يعلن قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة بيراميدز

فيريرا
فيريرا
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أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة بيراميدز المقرر لها مساء غدٍ الإثنين على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

‏‎تضم القائمة كلا من:

‏‎حراسة المرمى: محمد عواد – محمد نديم.

‏‎خط الدفاع: محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبدالغني – حسام عبدالمجيد – عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبدالشافي – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

‏‎خط الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – يوسف إبراهيم أوباما – محمود عبدالرازق شيكابالا – أيمن حفني – أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: يوسف أسامة نبيه – سيف الجزيري – سيد عبدالله نيمار.

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