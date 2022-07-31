صلاة والتزام.. قصة منشورات أبرزت اعتزال بطل «مفيش صاحب يتصاحب»

أعلن مغني المهرجانات فارس حميدة، والذي شارك في غناء المهرجان الشهير "مفيش صاحب يتصاحب"، التوبة إلى الله والتبرء من الأغاني التي شارك فيها بالسنوات الماضية، والاتجاه إلى تقديم الأنشودات الدينية، وذلك بحسب وصفه.

نشر فارس، عبر قناته على موقع "يوتيوب"، أنشودة تحمل عنوان "العليل"، من توزيع محمد بدر، ومن بين كلماتها التي كتبها الشيخ عبد الرحمن العماري: "عليل يا رب وأنت الطبيب، عليل يريد دوا للذنوب، فكيف السبيل إلى أن أتوب، وتُمحى الخطايا وتصفي القلوب، إذا صرت يومًا وقلبي يميل، إلى فتنةٍ أو ضللت السبيل، فتبقى إلهي ملاذِ الوحيد، وعفوك لا ينتهي لا يزول".

"نبدأ عملنا بالخير"

علّق فارس، عبر حسابه بموقع فيسبوك: "مع بداية عام هجري جديد.. نبدأ نحن بداية جديدة في عالم مليء بالخير والصالحين.. وهو عالم الدعوة إلى الله.. نسأل الله الإخلاص في العمل".

طرح مهرجان "مفيش صاحب يتصاحب - ولاد سليم اللبانين" عام 2015، وحقق نجاحا كبيرا كما أثار جدلا كبير، وقت طرحه للثلاثي حسن البرنس، فارس حميدة، وناصر غاندي (فريق شبيك لبيك)، ووصلت مشاهداته حتى الآن لـ153 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب".

"مفيش صاحب يتصاحب"

شهرة فارس حميدة ترجع إلى ما قبل 7 سنوات سابقة، حين طرح مع فريق شبيك ليبك، والمعروف إعلاميًا بلقب «ولاد سليم اللبانين»، أي عام 2015 مهرجان مفيش صاحب وحين حقق المهرجان شهرة واسعة وحققوا ملايين المشاهدات وصلت إلى 153 مليون مشاهدة.

في منشور له من عدة اشهر قال فارس في فيديو منشور له إنه لم يشتهر بالمقطع الخاص به في المهرجان الشهير، لكن اشتهر حين بدأ بالالتزام وتقديم بعض الأناشيد الدينية.

"البحث عن الأناشيد الدينية زاد"

في فيديو له منشور عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب مارس 2022، قال الشاب: "أنا بقدم الفيديو علشان أتمني أن أكون قدوة ليكم، انا ما اشتهرتش بالمقطع اللي قدمته في المهرجان، ودلوقتي بعد ما بدأت أقدم أناشيد الأغنية البحث عليها زاد، وده بيأكد أن الشخص أول ما يفكر أنه يلتزم أو يقوم يصلي أو يعمل عمل خير معين تلاقي الفتن نازلة عليك بشكل كبير، المهم ربنا يثبت الجميع".