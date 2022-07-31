يأتي بسبب التقبيل.. 10 معلومات عن فيروس HSV1 التي حذرت منه «الصحة»

طالبت وزارة الصحة المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، بتجنب تقبيل الأطفال من الفم.

وكتبت الصفحة في منشور توعوي: «اغسل يديك قبل حمل الطفل أو التعامل معه، لتحميه من الإصابة بفيروس الهربس الفموي (HSV1)».

وترصد «الدستور»، أبرز المعلومات عن الفيروس التي حذرت منه وزارة الصحة وفقا لما جاء على موقع "health" المهتم بالشؤون الصحية.

- تكون الإصابة بالهربس الفموي في الغالب عديمة الأعراض، وإن كانت الأعراض قد تشمل ظهور بثور مؤلمة أو تقرّحات مفتوحة (قُرح) في الفم أو حوله (تقرّحات باردة).

- يعاني الأشخاص المصابون به من الشعور بوَخز أو حَكّة أو حَرَقان حول فمهم، قبل ظهور التقرّحات.

- يرجع تاريخ المرض الذي يصيب 3.7 مليار شخص سنويا إلى العصر البرونزي، ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية.

- قال علماء في جامعة كامبريدج إن سلالة HSV-1 من فيروس الهربس نشأت أثناء هجرات واسعة من أوراسيا إلى أوروبا منذ حوالي 5000 عام.

- درس الباحثون عينات الحمض النووي القديمة التي يرجع تاريخها إلى آلاف السنين لفهم كيفية تكيف الفيروسات.

- أكدت الدراسات أن التقبيل والهجرة من مكان إلى آخر أحد الأسباب القوية لانتشار الهربس.

- كانت البيانات الجينية الخاصة بالهربس تعود إلى عام 1925 فقط ، لكن الباحثين اكتشفوا أربع عينات من بقايا بشرية تعود إلى أكثر من 1000 عام، ومن هذه العينات ، تمكن الفريق من وضع جدول زمني تقديري لتطور الفيروس.

- اتضح من دراسة الباحثين أن الهربس ينتشر في جسد الإنسان بسبب الفم، وقال الباحثون إن أول سجل معروف للتقبيل كان من مخطوطة من العصر البرونزي من جنوب آسيا.

- سابقا، حاول الإمبراطور الروماني تيبيريوس حظر التقبيل في المناسبات الرسمية لمنع انتشار المرض، واعتقد الباحثون أن هذا قد يكون مرتبطًا بالهربس.