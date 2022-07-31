البيت الأبيض: بايدن يواصل العزل بعد ثبوت إيجابية إصابته بكورونا مجددًا

قال الدكتور كيفن أوكونور، طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مذكرة نشرها البيت الأبيض، اليوم الأحد، إن بايدن يشعر بأنه بخير ويواصل إجراءات العزل التي يتبعها بعد أن أثبتت الفحوص إيجابية إصابته بكوفيد مجددا.

وأضاف الطبيب في المذكرة: "في ضوء انتكاسته التي أعلنا عنها أمس واصلنا المتابعة اليومية. هذا الصباح، وفي أمر لم يكن مفاجئا، ظل فحص الأجسام المضادة ... إيجابيا".

وأمس، قال بيان لطبيب البيت الأبيض، إن اختبارات كوفيد-19 للرئيس الأمريكي، جاءت إيجابية مجددا، على الرغم من عدم ظهور أي أعراض عليه، كما أنه يشعر بأنه "على ما يرام تماما".

وتابع أوكونور أن بايدن، الذي ثبتت إصابته بالمرض قبل تسعة أيام، سيواصل إجراءات العزل.

وفي وقت سابق، أكد البيت الأبيض، أن الرئيس بايدن تعافى نهائيا من فيروس كورونا، بعدما أكمل دورة باكسلوفيد التي استمرت 5 أيام، وتم حل أعراضه بالكامل تقريبًا.