تنسيق 2022.. تعرف على بدائل كليات الهندسة لطلاب علمي رياضة

يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة عن بدائل لكليات الهندسة، لذا اهتمت وزارة التعليم العالي باستحداث برامج جديدة داخل الكليات وإنشاء كليات جديدة لمواكبة سوق العمل، خاصة مع استحداث برامج في المجال التكنولوجي.

بدائل كليات الهندسة لطلاب علمي رياضة في تنسيق الجامعات 2022

"الفنون الجميلة والفنون التطبيقية"

وتشترط هذه الكلية اجتياز اختبارات القدرات، للالتحاق بكلية الفنون الجميلة قسم عمارة، كما أن الالتحاق بكلية الفنون التطبيقية قسم ديكور يتطلب أيضًا اجتياز قدرات القدرات.

"الالتحاق بكليات الهندسة جامعة خاصة"

إذا وجد الطالب أن دراسة الهندسة في إحدى الجامعات الحكومية لم تكن سهلة بسبب المجموع فيمكنه الالتحاق بكلية الهندسة بإحدى الجامعات الخاصة المعتمدة.

"الجامعات الأهلية"

يمكنك أيضًا الالتحاق بكلية الهندسة بإحدى الجامعات الأهلية.

"حاسبات ومعلومات"

ضمن ما يمكنك فعله أيضًا الالتحاق بكلية الحاسبات والمعلومات بمختلف أقسامها.

"الآداب"

يعتبر قسم المساحة بكلية الآداب ضمن الأقسام التي يرغب الطلاب في الالتحاق بها، لذا الالتحاق بكلية الآداب قسم المساحة قد يكون خيارا لتصبح مهندس مساحة.

بدائل كليات الهندسة لطلاب علمي رياضة 2022

"معاهد الهندسة"

الالتحاق بإحدى معاهد الهندسة خيارا مناسبا ايضا لبعض الطلاب.

كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلن أن الوزارة صرحت بالقوائم التابعة لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة فى جمهورية مصر العربية والتي تضم قوائم الجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2022 لتوعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات التعليمية المُعتمدة.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، إن إعلان قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة داخل مصر؛ يهدف إلى توعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات المعتمدة، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية التي تُمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، وتمنح شهادات وهمية غير مُعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

وخصصت الوزارة الإيميل التالي لاستقبال البلاغات ضد الكيانات الوهمية: [email protected].