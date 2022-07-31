تعرف على الفئات المستفيدة من دعم البطاقات التموينية 2022

بُشرى خير لكل المستفيدين من بطاقات التموين، حيث إن وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع الجهات المعنية تستعد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإضافة مبلغ الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجا، حيث من المقرر زيادة مبلغ وقدره 100 جنيه شهريا لـ9.1 مليون أسرة، على أن يتم صرفها في صورة سلع من الحزمة التموينية لمدة 6 أشهر، تبدأ من سبتمبر المقبل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقررت وزارات التضامن الاجتماعي والتموين والمالية، وهيئة الرقابة الإدارية، اختيار وتحديد الأسر الأكثر احتياجا، وهم نحو 9.1 مليون أسرة بناء على عدد من المعايير، وينضم إليهم من يتقاضون معاش تكافل وكرامة أو معاش الضمان الاجتماعي أو من تقل دخولهم عن الحد الأدنى والأرامل والمطلقات وكبار السن.

الفئات المستفيدة من دعم البطاقات التموينية 2022

- من المقرر أن يتم صرف المساعدات الاستثنائية لنحو 9.1 مليون أسرة بإجمالي 37 مليون مواطن لمدة 6 أشهر بتكلفة قدرها نحو مليار جنيه شهريًا.

- من المقرر أن يستهدف الدعم الفئات الذين يحصلون على معاش تكافل وكرامة.

- من المقرر أن يستهدف الدعم الفئات الذين يحصلون على معاش التضامن الاجتماعي.

- من المقرر أن يستهدف الدعم الفئات الذين تقل دخولهم عن الحد الأدنى للأجور.

- كما يستهدف الدعم الأرامل والمطلقات وكبار السن والأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية والأسر الفقيرة.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد في تصريحات سابقة أن تطبيق صرف الحزمة الاستثنائية يتطلب إجراءات لوجستية وترتيبات، خاصة بالنسبة للأسر التي ليست لها بطاقات صرف، قائلا: "سنقوم بعمل بطاقات لها في أسرع وقت ممكن وسيتم تسليمها إليها وتفعيلها ويمكن لها أن تصرفها من خلال البريد، لذلك نستهدف أن يكون بدء التطبيق في نهاية شهر أغسطس؛ حتى يتسنى إنهاء هذه الإجراءات اللوجستية".