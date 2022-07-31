بعد قرار الرئيس السيسى بتحويله لمدينة طبية.. 8 معلومات عن معهد ناصر

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خاصة في قطاعات الطرق والكباري والمشروعات الإنشائية والمعمارية، إلى جانب مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم استعراض جهود تطوير معهد ناصر للعلاج بإضافة مبان جديدة وتطوير المباني الأساسية القائمة، واستحداث أقسام وتخصصات طبية جديدة، وزيادة السعة السريرية للمعهد بمقدار 1000 سرير إضافي، إلى جانب زيادة عدد غرف العمليات الجراحية ووحدات الكلى، والمنشآت الخدمية، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، حيث وجّه الرئيس بتحويل المعهد ليصبح مدينة طبية متكاملة، فضلًا عن زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد، ورفع كفاءة بنيته التحتية، وذلك بالاستعانة بالخبرات الاستشارية العالمية في هذا المجال، أخذاً في الاعتبار أن المعهد يعد من أهم ركائز المنظومة الصحية في مصر.

ويرصد «الدستور» أبرز المعلومات عن مستشفى معهد ناصر.

- يعد أحد المعاهد التابعة لوزارة الصحة المصرية وقد كان تابعا بالسابق للمؤسسة العلاجية في القاهرة ويوجد بالمعهد 885 سريرًا تغطي 43 من التخصصات الطبية.

- يوجد بمعهد ناصر 23 غرفة عمليات و20 غرفة زرع نخاع و51 سرير رعاية مركزة و10 أسرة رعاية متوسطة و45 وحدة للغسيل الكلوي و41 عيادة متخصصة.

- يعد مركزا متقدما بنتائجه العالمية، وهو على اتصال مستمر وتبادل خبرات مع أكبر مراكز جراحة القلب في العالم، كما يوجد تعاون مع العديد من الجامعات في الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

- أكبر مركز صحي لجراحات القلب المفتوح في الشرق الأوسط وإفريقيا.

- تجرى مختلف جراحات الأوعية الدموية وقصور الشرايين الطرفية والقدم السكرية وتمدد الشريان الأورطي جراحيا وباستخدام القسطرة العلاجية ويضم المركز نخبة من أمهر الأطباء في مصر والعالم.

- تعتبر وحدة الجهاز الهضمى والكبد بمعهد ناصر من الوحدات الهامة التي تستقطب عددا كبيرا من أطباء وزارة الصحة بالمديريات المختلفة وذلك لقضاء فترة النيابة ومدتها 4 سنوات يتدرج خلالها الطبيب في التدريب والتعليم إلى أن يؤهل بعد انقضاء المدة والحصول على درجة علمية في التخصص.

- وتعتبر وحدة الجهاز الهضمي من أهم المراكز في تنفيذ البرنامج التدريبى للزمالة المصرية في تخصص الجهاز الهضمى والكبد، حيث ينضم إليها بصفة دورية مجموعة من الأطباء من داخل وخارج البلاد وذلك للتدريب لمدة عامين.

- يعد مركز زرع النخاع بمعهد ناصر أكبر مركز لزرع النخاع بالشرق الأوسط قد تمت أول عملية زرع نخاع عظمى من متبرع في الإنسان في سنة 1968 ومنذ ذلك الحين زادت أعداد زراعة النخاع العظمى الذاتى ومن متبرع وتقدر بحوالى 50.000 حالة زرع على مستوى العالم في سنة 2001.