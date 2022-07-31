الأحد 31 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

نقل 6 مصابين فى حادث سير لمستشفى النيل بالقليوبية

حادث
حادث
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أصيب 6 أشخاص إثر اصطدام سيارتين ميكروباص أسفل كوبرى مشاة ميت حلفا تجاه شبرا الخيمة.

تلقت أجهزة الأمن بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم، ووجود مصابين أسفل كوبرى مشاة ميت حلفا تجاه شبرا الخيمة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين اصطدام سيارتين ميكروباص، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص.

تم نقل 4 منهم لمستشفى قليوب و2 لمستشفى النيل لتلقى العلاج، ورفع رجال المرور آثار الحادث، ويجري رجال المباحث التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة ومعرفة أسبابها.

حادث تصادم شبرا رجال المرور اجهزة الامن ملابسات مصابين فى حادث بالقليوبية شرطة النجدة رجال

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