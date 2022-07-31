نقل 6 مصابين فى حادث سير لمستشفى النيل بالقليوبية

أصيب 6 أشخاص إثر اصطدام سيارتين ميكروباص أسفل كوبرى مشاة ميت حلفا تجاه شبرا الخيمة.

تلقت أجهزة الأمن بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم، ووجود مصابين أسفل كوبرى مشاة ميت حلفا تجاه شبرا الخيمة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين اصطدام سيارتين ميكروباص، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص.

تم نقل 4 منهم لمستشفى قليوب و2 لمستشفى النيل لتلقى العلاج، ورفع رجال المرور آثار الحادث، ويجري رجال المباحث التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة ومعرفة أسبابها.