عامل يقتل شقيقه من ذوي الهمم في العبور

لقى شخص مصرعه، اليوم، على يد شقيقه العامل بمحل قطع غيار سيارات بمركز العبور بمحافظة القليوبية.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العبور، يفيد ورود بلاغ من أحد المستشفيات الخاصة بدائرة القسم، باستقبال شخص مصاب بجرح طعني نافذ بالصدر، وتوفي خلال محاولة إسعافه.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبيَّن حدوث مشادة كلامية بين كلا من: "أ ه م"، 34 سنة، من ذوى الهمم أصم وأبكم، مصاب بجرح طعني نافذ بالصدر، وجرى نقله للمستشفى، وتوفي أثناء محاولة إسعافه، وشقيقه "م ه م"، 29 سنة، عامل بمحل قطع غيار سيارات، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومقيمان دائرة القسم، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجني عليه باستخدام قطعة زجاج مكسور، وذلك بسبب خلافات عائلية.

وجرى التحفظ على جثة المتوفي تحت تصرف النيابة، والتي أمرت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، وأمرت باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.