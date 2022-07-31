الأحد 31 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

الأوراق المطلوبة لتقديم رياض الأطفال 2023

رياض الأطفال
رياض الأطفال
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أعلنت أغلب مديريات التربية والتعليم في المحافظات عن فتح الباب لتقديم رياض الأطفال المرحلة الثانية بعد أن ظهرت نتيجة تنسيق المرحلة الأولى خلال الأيام الماضية، وتم فتح باب المرحلة الثانية لتقديم رياض الأطفال في المدارس التي مازالت قادرة على استيعاب عدد أكبر من الأطفال في مرحلة رياض الأطفال وتم معها التنازل عن بعض الشروط التي كانت مطلوبة في المرحلة الأولى وأهمها شرط السن. 

ويستطيع أولياء الأمور التقديم للمرحلة الثانية رياض أطفال من خلال نفس رابط المرحلة الأولى وبعد تجهيز الأوراق المطلوبة لتقديم رياض الأطفال، كما يمكنهم الإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى لتقديم رياض الأطفال من خلال نفس رابط التقديم.

الأوراق المطلوبة لتقديم رياض الأطفال 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة لتقديم رياض الأطفال 2023 للمرحلة الثانية وهي ذات الأوراق التي كانت مطلوبة لتقديم رياض أطفال في المرحلة الأولى التي انتهت نهاية يونيو الماضي وظهرت نتيجة تنسيق رياض الأطفال المرحلة الأولى وبعدها تم فتح باب التقديم للمرحلة الثانية والأوراق المطلوبة كالتالي: 

 

  • شهادة ميلاد مميكنة و3 صور منها وليس شرط أن تكون حديثة.
  • صور حديثة للطفل مسجل خلفها بيانات الطفل.
  • صورة بطاقة الأب والأم، ويجب أن تكون بطاقة الرقم القومي لولي الأمر أو الكفيل أو من له حق الولاية التعليمية سارية.
  • إيصال "غاز أو كهرباء أو مياه أو تليفون باسم الأب أو الأم أو عقد إيجار موثق لإثبات السكن.
  • ملء البطاقة الصحية للطفل ويتم عملها بالتأمين الصحي.
  • ملف تقديم من المكتبة مستوفي الدمغات وهى: "طابع مهن تعليمية فئة جنيه وطابع مشروعات فئة 10 جنيهات".
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أولى ثانوي.. الأوراق المطلوبة لتقديم الثانوية العامة 2022

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استعلام نتيجة تقديم الأزهر الصف الأول الابتدائي 2023

تقديم رياض الاطفال 

يستطيع أولياء الأمور تقديم رياض أطفال المرحلة الثانية من خلال الرابط الالكتروني الذي حددته الوزارة  من هنا 

وحددت وزارة التربية والتعليم، شروط لتقديم رياض الأطفال للمدارس الحكومية للعام الدراسي 2022-2023 للمدارس الرسمية والرسمية لغات، حيث يلزم ألا يقل سن المتقدم  للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال، عن 4 سنوات في 1 أكتوبر الجاري، وأن يكون التقديم في محل إقامة ولي أمر التلميذ المدون ببطاقة الرقم القومي للوالد. 

مصدر بالتعليم: تحديد أسماء أوائل الثانوية العامة اليوم

 

رياض الاطفال الاوراق المطلوبة لتقديم رياض الاطفال 2023 تقديم رياض الأطفال رياض الأطفال 2023 رياض الاطفال 2023 للمرحلة الثانية وزارة التربية والتعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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