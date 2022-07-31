الأحد 31 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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محطة تل أبيب

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تنفيذ مشروع «بوابة الأردن»

يائير لابيد
يائير لابيد
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صادقت الحكومة الإسرائيلية، في اجتماعها الأسبوعي، اليوم الأحد، على تنفيذ مشروع «بوابة الأردن»، مع المملكة الهاشمية الأردنية، وهي تضم منطقة صناعية مشتركة بين تل أبيب وعمان.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، إن الحكومة الإسرائيلية صوتت، اليوم، على إقامة منطقة مشتركة للتصنيع والتوظيف على الحدود الأردنية، ضمن مسعى لتحسين العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الأردن.

وستتيح المنطقة الصناعية لأصحاب المشاريع ورجال الأعمال الإسرائيليين والأردنيين إقامة مشاريع مشتركة والتواصل المباشر.

وتم الانتهاء من صياغة التفاصيل خلال زيارة لابيد للأردن مؤخرًا، واجتماعه مع العاهل الأردني عبدالله الثاني.

بوابة الأردن إسرائيل رئيس الوزراء الاسرائيلي الحدود الأردنية منطقة صناعية مشتركة تل أبيب

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