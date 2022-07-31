طارق عبدالجابر يبدأ تسجيل حلقات برنامجه «المراسل»

كشف الإعلامي طارق عبدالجابر عن بدئه في تسجيل حلقات برنامجه «المراسل»، الذي سيذاع على قناة الشمس الفضائية.

وقال عبدالجابر، في تصريحات، إن البرنامج سيذاع خلال أيام، ويتضمن في حلقاته كواليس وأسرارًا حصرية ومثيرة حول مهنة المراسل وعمله فى مناطق الصراعات والحروب.

وكشف عن أن البرنامج سيكون مختلفًا فى الشكل والمضمون، وسيضمن الكثير من الأسرار والكواليس الحصرية لعمله كمراسل فى الكثير من مناطق الصراع، وأبرز لقاءاته مع كبار السياسيين والمسئولين خارج مصر.

ويمتلك عبدالجابر تاريخًا طويلًا من الخبرات فى مجال "المراسل" خاصة فى فلسطين وإثيوبيا وكوسوفو وغيرها.