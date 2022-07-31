يتصدر جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني القائمة الرئيسية للمنصات البحثية منذ إعلان نتائج طلاب الشهادة الثانوية الأسبوع الماضي.

يستعرض “الدستور” من خلال هذا التقرير الجدول المنظم لامتحانات الدور الثاني لطلاب الشعبة الأدبية والعلمية و عدد الخاضعين لاختبارات الدور الثاني في الثانوية الأزهرية وموعد تقديم التظلمات في المواد الدراسية الأزهرية.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني

تعقد حاليا امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية الأزهرية داخل كافة المعاهد بجميع محافظات الجمهورية وذلك وفقًا للجدول التالي:-

السبت 20/8/2022 امتحان مادتي الفقه والتوحيد.

الأحد 21/8/2022 امتحان مادتي الجغرافيا والإنشاء.

الإثنين 22/8/2022 امتحان مادتي القرآن الكريم والحديث.

الثلاثاء 23/8/2022 امتحان مادتي النحو والبلاغة.

الأربعاء 24/8/2022 امتحان مادتي التفسير والأدب والنصوص والمطالعة.

الخميس 25/8/2022 امتحان مادتي الصرف واللغة الأجنبية الثانية.

السبت 27/8/2022 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

الأحد 28/8/2022 امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

الإثنين 29/8/2022 امتحان مادة التاريخ.

عدد الخاضعين لاختبارات الدور الثاني في الثانوية الأزهرية 2022

يخضع أكثر من 28664 طالب وطالبة لامتحانات الدور الثاني في الشهادة الثانوية الأزهرية والتي تعقد خلال الفترة من 20-29 أغسطس المقبل حيث وافق الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على احتساب الدرجة كاملة في المواد الدور الثاني التي تخلف فيها الطلاب بدون عذر بدلا من نصف الدرجة فيما يحصل الطالب الراسب في المادة في الدور الأول على نصف الدرجة.

يذكر أن تم اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية يوم الخميس الماضي بنسبة نجاح تجاوزت 57% حيث بلغ نسب النجاح في الشعبة الأدبية 50.97% وبلغت نسب النجاح في القسم العلمي نحو 68.55% وشعبة العلوم الإسلامية 97.2%.

موعد تقديم التظلمات في الثانوية الأزهرية 2022

قبل بدأ جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني يتم فتح باب تقديم التظلمات على نتائج الطلاب من يوم الإثنين الموافق 1 أغسطس 2022 والذي يستمر لمدة 30 يومًا حيث يتم تحصيل رسوم على كل مادة مقدم عليها طعن 100 جنيه يحق للطالب استرداها في حالة وجود تعديل في الدرجات.

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