حزب الشعب الجمهورى يحتفل بالعام الهجرى الجديد بحضور رجال الدين «صور»

نظم حزب الشعب الجمهوري بأمانة محافظة الجيزة احتفالية حاشدة بمناسبة العام الهجري الجديد، وذلك على مسرح مدرسة السعيدية بالجيزة.



حضر الحفل اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، أمين عام الحزب العميد أحمد الألفي، الأمين المساعد لشئون التنظيم والعضوية، المستشار أحمد حبيب أمين عام الحزب بالجيزة، جمال الشريف أمين تنظيم الحزب بالجيزة، الدكتور مجدي عبدالغفار الأستاذ بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف ورئيس اللجنة الدينية بالحزب، النائب طارق الطويل، الأمين المساعد بالجيزة، الدكتورة عبير الشربيني، الأمين المساعد لشئون الإعلام بالجيزة، القمص باخوميوس نيابة عن الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة، النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة القرآن الكريم، ثم كلمة ترحيب من المستشار أحمد حبيب، أمين عام حزب الشعب الجمهوري بالجيزة، مرحبا بالضيوف وأعضاء الحزب ومهنئهم بالعام الهجري الجديد، ثم كلمة اللواء محمد صلاح أبو هميلة، أمين عام الحزب، مهنئا الأمة العربية والإسلامية بحلول العام الهجري الجديد، كما هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وشعب مصر العظيم بهذه المناسبة العظيمة، مؤكدا أن هذه المناسبة العظيمة وهي هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي نستلهم من احتفالنا بها الإرادة القوية والعزيمة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية تحت قيادة مصر الحكيمة، ثم تحدث العميد أحمد الألفي بكلمة عن هذا اليوم الفضيل.

ثم تحدث الدكتور مجدي عبدالغفار، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، متحدثا عن ذكرى هجرة رسول الله والدروس المستفادة من الهجرة، وتوالت فقرات الحفل بتقديم فقرة إنشاد ديني قدمها أحد الفرق الشبابية الدينية، ثم فقرة ابتهالات دينية أثارت إعجاب الحاضرين، ثم فقرة التنورة، وانتهى الحفل بفقرة استعراضية.