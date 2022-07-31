الأحد 31 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

السيطرة على حريق شقتين سكنيتين فى الجيزة

حريق شقتين سكنيتين
حريق شقتين سكنيتين
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سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة على حريق داخل منزل في كرداسة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليه دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل منزل في منطقة كرداسة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

أيضًا تمت السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة إمبابة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة إمبابة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

رجال الحماية المدنية الحماية المدنية الإجراءات القانونية عمليات شرطة النجدة شقة سكنية

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