الأحد 31 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

بسبب خلافات مالية.. إصابة شخصين فى مشاجرة بسوهاج

مشاجرة
مشاجرة
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سيطرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج على مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات مالية بينهما، وتم ضبط 4 أشخاص من المشاركين في المشاجرة، من بينهم 2 مصابين برش خرطوش.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة المنشأة، يفيد بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين بدائرة المركز، وتمت السيطرة عليها وضبط المشاركين فيها.

 - نتائج التحريات

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشأة، وجود مشاجرة بين طرفين، الأول "م. م" سائق، مصاب برش خرطوش أسفل الرأس من الخلف، و"ي. ا" مساح، مصاب برش خرطوش بالرأس من الأمام، "وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي.

والطرف الثاني "م. ا" عامل، ونجل عمه "ص. ح" سائق، والطرفان يقيمان دائرة المركز، وتم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الثاني من الطرف الثاني فرد خرطوش محلي الصنع، وقد تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والشتم، واتهم الطرف الأول الثاني من الطرف الثاني بإطلاق أعيرة من سلاح خرطوش كان بحوزته، مما نتج إصابتهما بسبب خلافات مالية فيما بينهما، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

الأجهزة الأمنية مديرية أمن سوهاج اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير امن سوهاج ضباط مباحث

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وائل لطفي

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