2 مليون أسرة مستفيدة من الدعم النقدى حتى يوليو الجارى

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي "تكافل" بلغ 2 مليون و204 ألفًا و718 أسر مستفيدة حتى يوليو الجاري، مقارنةً بـ2 مليون و211 ألفًا و804 أسر مستفيدة حتى يونيو الماضي.

وأضافت وزارة التضامن عبر موقعها الإلكتروني، أن عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي "كرامة" بلغ مليونًا و455 ألفًا و24 أسرة مقارنة بمليون و458 ألفًا و850 أسرة مستفيدة في يونيو الماضي.

وأشارت إلى أن عدد الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي بلغت 359 ألفًا و242 مستفيدًا مقارنة بـ359 ألفًا و607 مستفيدين خلال يونيو الماضي.

زيادة أسر تكافل وكرامة إلي 5 ملايين أسرة

وقالت نيفين القباح وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس قد وجه في إبريل الماضي بزيادة عدد الأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة» لـ450 ألف أسرة ليصل إجمالي الأسر المستفيدة إلي 4.1 مليون أسرة، وصدر توجيه من رئيس الجمهورية الاسبوع الماضي بزيادة عدد الأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة» لتصل إلي 5 ملايين أسرة بما يشمل أكثر من 20 مليون مواطن، وهو ما سيتم تنفيذه خلال الأيام الماضية، لافتة أن تكلفة زيادة أعداد الأسر في الدعم النقدي تبلغ ما يقرب من 5.4 مليار جنيه، حيث هناك 400 ألف أسرة سيتحملها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بما يبلغ 2.4 مليار جنيه، وستتحمل خزانة الدولة 3 مليارات جنيه.

شروط تكافل وكرامة

وشددت القباج أنه سيتم تطبيق كل الشروط المرتبطة بالدعم النقدي "تكافل" الخاصة بالرعاية الصحية للأم والطفل، وبالتحاق وانتظام الأطفال في سن الدراسة بالمدارس، وبعدم تزويج القاصرات، وذكرت أن الدولة بكل مؤسساتها تؤكد على الأسر ضرورة اتباع اللازم للحد من الزيادة السكانية، حيث إن الأسر الأكثر عددًا هي الأكثر فقرًا والأقل إحرازًا لمؤشرات التنمية.