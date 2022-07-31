الأحد 31 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

تعرض مقر أسطول البحر الأسود الروسى لهجوم بطائرة مسيرة

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة
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أفاد ميخائيل رازفوجايف، حاكم سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، بأن خمسة أشخاص أصيبوا جراء هجوم بما يبدو أنها طائرة بدون طيار، على مقر أسطول البحر الأسود في المدينة، صباح اليوم الأحد.

وكتب رازفوجايف عبر "تلجرام": "سقط جسم مجهول في فناء مقر الأسطول، ووفقًا للبيانات الأولية، فإنه طائرة بدون طيار".

وذكر أنه أصيب 5 أشخاص من موظفي مقر الأسطول دون سقوط قتلى، وأنهم جميعًا تلقوا المساعدة اللازمة.

وأشار الحاكم إلى أن رجال جهاز الأمن الفيدرالي يحققون في ملابسات الحادث، وأعلن عن إلغاء كافة الفعاليات الاحتفالية المخطط لها في سيفاستوبول بمناسبة يوم الأسطول الحربي الروسي، داعيًا المواطنين "للتحلي بالهدوء والبقاء في المنازل قدر الإمكان".

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