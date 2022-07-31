معابد الشمس المفقودة.. تفاصيل كشف أثرى كبير بمنطقة أبوصير

كشف الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، عن تفاصيل الكشف عن بقايا مبنى يعتقد أنه لأحد معابد الشمس الأربعة المفقودة من الأسرة الخامسة.

وأضاف شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" والمذاع عبر قناة "سي بي سي": "منطقة أبوصير من المناطق الواعدة في الاكتشافات".

وتابع: "من المتوقع الوصول لاكتشاف كبير وهام جدًا خلال الفترة المقبلة بمنطقة أبوصير"، لافتًا إلى أن هناك فرقًا بحثية ما زالت تعمل بهذه المنطقة.

وأوضح أن الدراسات المبدئية تشير إلى أن المبنى المكتشف ربما يكون أحد معابد الشمس الأربعة المفقودة من الأسرة الخامسة، والمعروفة من خلال المصادر التاريخية، والتي لم يتم الكشف عنها حتى الآن.