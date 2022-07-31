الأحد 31 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

الخارجية الأمريكية تنظم جولة للهند وبنجلاديش والكويت لإجراء مشاورات

وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية
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تبدأ مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون المنظمات الدولية ميشيل جيه سيسون، الثلاثاء المقبل، جولة تشمل الهند وبنجلاديش والكويت، في جولة تستغرق 8 أيام لإجراء مشاورات حول مكافحة انعدام الأمن الغذائى والنهوض بالصحة العالمية من بين مجموعة من الأولويات متعددة الأطراف للولايات المتحدة.

 

وذكرت الخارجية الأمريكية - فى بيان صحفى نشرته عبر موقعها الالكترونى - أنه من المقرر أيضا أن تجرى الدبلوماسية الأمريكية خلال جولتها مشاورات حول الاحتياجات الإنسانية وحفظ السلام وبنائه ودعم اللاجئين الروهينجا.

 

وتركز اجتماعاتها، بحسب البيان، مع كبار المسؤولين الحكوميين على فرص تعميق تعاون واشنطن فى الأمم المتحدة ودعمها لترشيح دورين بوجدان مارتن لمنصب الأمين العام المقبل للاتحاد الدولى للاتصالات.

 

وفى الاجتماعات مع قادة المجتمع المدنى، ستتبادل مساعدة وزير الخارجية الأمريكى لشؤون المنظمات الدولية الأفكار حول كيفية تعاون الولايات المتحدة والدول الأخرى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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